Destino das cinzas de Sebastião Salgado é revelado

Família do fotógrafo Sebastião Salgado já decidiu o que fará com as cinzas da cremação do profissional, que morreu na semana passada

A morte do fotógrafo Sebastião Salgado deixou os brasileiros em luto na semana passada. Depois da última despedida, o corpo dele foi cremado e a família já decidiu o que fará com as cinzas.

Em entrevista no Fantástico, da Globo, a família contou que as cinzas do profissional serão espalhadas no Instituto Terra, que é o projeto ambiental que ele fundou com sua esposa, Lélia Wanick Salgado, em Aimorés, Minas Gerais. As cinzas serão colocadas na área chamada Terra Doce, que é focada na recuperação da biodiversidade da Mata Atlântica.

A morte de Sebastião Salgado

Ícone da fotografia a e um dos maiores profissionais do gênero no mundo, Sebastião Salgado morreu no dia 23 de maio de 2025, aos 81 anos, em Paris. Ele sofria de problemas de saúde crônicos relacionados à malária, doença que contraiu em 2010, mas a causa da morte não foi divulgada.

A informação foi confirmada pelo Instituto Terra, organização não-governamental fundada pelo fotógrafo, por meio de um post nas redes sociais. "Com imenso pesar, comunicamos o falecimento de Sebastião Salgado, nosso fundador, mestre e eterno inspirador", iniciaram ele no comunicado.

"Sebastião foi muito mais do que um dos maiores fotógrafos de nosso tempo. Ao lado de sua companheira de vida, Lélia Deluiz Wanick Salgado, semeou esperança onde havia devastação e fez florescer a ideia de que a restauração ambiental é também um gesto profundo de amor pela humanidade. Sua lente revelou o mundo e suas contradições; sua vida, o poder da ação transformadora", continuaram.

"Neste momento de luto, expressamos nossa solidariedade a Lélia, a seus filhos Juliano e Rodrigo, seus netos Flávio e Nara, e a todos os familiares e amigos que compartilham conosco a dor dessa perda imensa. Seguiremos honrando seu legado, cultivando a terra, a justiça e a beleza que ele tanto acreditou ser possível restaurar. Nosso eterno Tião, presente! Hoje e sempre", finalizaram.

