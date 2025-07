Descubra o significado por trás dos nomes dos filhos de Neymar Jr

Do hebraico ao português: saiba os significados especiais por trás dos nomes de Davi Lucca, Mavie, Helena e Mel, filhos de Neymar Jr

Neymar Jr. é um dos nomes mais populares do futebol mundial, e também da vida pessoal muito movimentada. Pai de quatro filhos, o craque escolheu nomes cheios de significados e simbolismos para seus pequenos: Davi Lucca, Mavie, Helena e a recém-nascida Mel. Cada um deles tem uma história única, com origem em diferentes idiomas e culturas.

Davi Lucca, o primogênito, nasceu em 2011, fruto do relacionamento com Carolina Dantas. O nome “Davi” vem do hebraico e significa “amado” ou “querido”, enquanto “Lucca”, com origem italiana, remete à ideia de “luminosidade” ou “iluminação”. Davi é presença constante na vida do pai e já apareceu ao lado dele em eventos esportivos e publicações nas redes sociais.

Em outubro de 2023, Neymar celebrou o nascimento de Mavie, sua filha com Bruna Biancardi. O nome, segundo a própria Bruna revelou na época, é uma junção das palavras “minha” e “vida”, formando uma expressão afetiva: minha vida. Apesar de terem terminado o relacionamento pouco após o nascimento da bebê, o casal reatou discretamente meses depois, e depois de um tempo anunciaram que teriam mais uma herdeira.

Helena chegou em julho de 2024. A bebê é filha de Neymar com Amanda Kimberlly. O nome tem origem grega e significa “luz”, “tocha” ou “resplendor”, sendo muito associado à beleza e força feminina — referências que combinam com a aura que envolve a família do jogador.

Já Mel, a caçula, nasceu no dia 5 de julho de 2025, sendo a segunda filha de Neymar com Bruna Biancardi. O nome curto e delicado tem origem no português e representa doçura, carinho e suavidade. Também pode ser associado à prosperidade, já que expressões como “terra que mana leite e mel” aparecem em contextos bíblicos e poéticos. A escolha reflete uma fase mais leve e amorosa entre o casal, que voltou a aparecer junto pouco antes do nascimento da bebê.

Com significados ligados ao amor, à luz e à vida, os nomes dos filhos de Neymar traduzem sentimentos positivos e refletem momentos marcantes da trajetória do jogador.

