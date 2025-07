Deive Leonardo revela conversa com Deus: ‘Circunstância terrível da vida’

Deive Leonardo emociona ao contar sobre quando decidiu se tornar evangelista aos 19 anos de idade após enfrentar dificuldades familiares

O evangelista Deive Leonardo contou sobre uma conversa marcante com Deus. Em entrevista no Programa Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, ele contou sobre quando decidiu se tornar evangelista aos 19 anos de idade após enfrentar desafios na vida familiar.

Ele disse que teve um encontro com Deus. "Eu me encontrei em uma circunstância extremamente terrível da vida, com depressão, com desejo de tirar a própria vida, e eu falei com Deus assim: ‘Olha, se o Senhor é real, se o Senhor existe, de fato, eu preciso que o Senhor fale comigo'", disse ele.

Então, ao pegar a Bíblia, ele entendeu o recado. "Aquilo ali foi a resposta que eu precisava. E eu perguntei, de novo: ‘Deus, se é real, se isso aqui não é sorte, não é acaso, se o Senhor tá me ouvindo, fala comigo de novo’. E aí eu abri a bíblia, de novo, em Isaías 60: ‘Levanta-te e resplandece porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti’. Então, a partir daquele dia, a minha vida começou a ter uma mudança radical”, afirmou.

Deive Leonardo em entrevista na Revista CARAS

Em entrevista recente na revista CARAS, Deive Leonardo falou sobre ser evangelista e não pastor. “Muitos confundem e é normal, mas podemos dizer que pastor é aquele que está conectado a uma figura de cuidado, ao prestar atendimento para uma comunidade, uma igreja. Minha missão, como evengelista, é apresentar Jesus além de quatro paredes”, definiu.

Para Deive, a ascensão de sua imagem acabou sendo uma consequência, mas ele abre mão da fama. “Acho engraçado. Claro, aprendi a compreender e receber o carinho das pessoas, mas sei que o que eu faço é maior do que quem eu sou. É incomparável”, afirma ele, que conta com o apoio e o carinho da eleita. “Amo e admiro muito o Deive. Poder acompanhar toda a sua evolução é muito especial para mim”, declara Paulinha.

Vivendo em Joinville, Santa Catarina, ele busca manter a simplicidade, ainda que esteja em evidência. “Temos algumas limitações e a privacidade acaba se perdendo um pouco, mas nada que tire a nossa paz”, entrega. Deive também aprendeu a lidar com os haters. “No começo foi difícil, pois não estávamos preparados para a maldade das pessoas, mas hoje eu não ligo mais. Decidi não responder a ninguém e permaneço assim. Quem gosta do meu trabalho, gosta. Quem não gosta, tudo bem, a vida segue”, pontua ele.