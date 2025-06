Defesa do ex-BBB Matteus se pronuncia sobre arquivamento de investigação

Equipe de defesa do ex-BBB Matteus Amaral diz que Ministério Público arquivo o caso envolvendo suposta fraude de cotas raciais

O ex-BBB Matteus Amaral fez sucesso no Big Brother Brasil, da Globo, mas um detalhe de seu passado viralizou na internet. Isso porque ele foi alvo de rumores de uma suposta fraude de cotas raciais para entrar em uma universidade. Neste domingo, 15, a equipe de defesa dele veio à público para informar que o caso foi arquivado pelo Ministério Público porque já estava prescrito.

Em nota enviada ao Portal Leo Dias, a equipe jurídica dele defendeu que o caso não passou da investigação e que não houve responsabilização.

"A defesa de Matteus Amaral Vargas esclarece que ele nunca foi denunciado ou processado criminalmente. O que existiu foi um requerimento de investigação de ato infracional, já arquivado sem análise do mérito dos fatos. O Ministério Público optou pelo arquivamento com base exclusivamente na prescrição da pretensão socioeducativa, ou seja, não houve qualquer decisão judicial que reconhecesse culpa, responsabilidade ou a existência de crime. Na hipótese de eventual crime previsto no artigo 299 do Código Penal (falsidade ideológica), com pena máxima entre 4 e 5 anos, o prazo prescricional seria de 12 anos, conforme o artigo 109, inciso III, do CP. No entanto, como Matteus era menor de 21 anos na data do fato (com 17 anos em 28/01/2014), aplica-se o artigo 115 do mesmo código, que reduz esse prazo pela metade: 6 anos. Sem qualquer ato que interrompesse esse prazo, a prescrição ocorreu em 27 de janeiro de 2020. A partir dessa data, não era mais possível aplicar qualquer medida punitiva. Assim, o Ministério Público promoveu o arquivamento do caso, sem que tenha havido qualquer apuração de mérito ou responsabilização", informaram.

Como Matteus conheceu a nova namorada?

Apesar de Matteus Amaral e Anna Júlia se conhecerem há alguns anos, o romance só aconteceu mesmo em 2025. Em entrevista recente ao 'Gaúcha ZH', o ex-BBB abriu o coração e revelou detalhes de como tudo começou.

" Nos conhecemos pelas redes sociais, há uns oito anos. Nosso primeiro encontro pessoal foi perto do Carnaval este ano, em Porto Alegre. E dá pra dizer que foi paixão à primeira vista. Desde o primeiro beijo, a gente se apaixonou. Foi muito intenso. Trocamos uma ideia pelas redes sociais e combinamos de tomar um chimarrão. Conversamos por horas", declarou ele.

Vale lembrar que esta é a primeira relação que o gaúcho vive após o fim do noivado com a também ex-BBB Isabelle Nogueira, ocorrido em fevereiro.

