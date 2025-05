Deborah Secco expõe decisão que tomou com Dudu Borges no namoro

A atriz Deborah Secco abriu o jogo sobre seu namoro com Dudu Borges, com quem assumiu um relacionamento em março deste ano

A atriz Deborah Secco abriu o jogo sobre seu namoro com o produtor musical e compositor Dudu Borges, com quem assumiu um relacionamento em março deste ano. Em um relato compartilhado pelo portal Gshow nesta quarta-feira, 14, ela contou que eles pretendem manter a relação longe dos holofotes.

“O Dudu é um cara muito discreto. A gente vai seguir essa relação de forma bem discreta também. A gente pode dizer que está feliz, mas é só isso”, disse ela, que estava solteira desde o fim de seu casamento com Hugo Moura, anunciado em abril do ano passado.

Em recente participação no programa Sem Censura, Deborah Secco contou que está vivendo uma relação fechada.revelou estar vivendo uma relação fechada. "Eu flerto muito com a ideia de relações transparentes e sinceras. Hoje eu estou vivendo uma relação monogâmica, mas tento que não seja nessa regra tão abrangente. Entender o que eu desejo hoje, o que me faz feliz hoje, me respeitando."

Quem é o namorado de Deborah Secco?

Dudu Borges nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aos 41 anos de idade, ele é produtor musical, compositor e multi-instrumentista. Apesar de somar mais de 440 mil seguidores nas redes sociais, ele é discreto em relação à vida pessoal e costuma compartilhar em seu perfil somente parcerias profissionais.

O novo namorado de Deborah Secco é responsável por hits como 'Ai Se Eu Te Pego', sucesso na voz do cantor Michel Teló, e 'Chora Me Liga', da dupla sertaneja João Bosco e Vinicius. Dudu também está por trás de diversas canções de artistas renomados como Luan Santana, Bruno e Marrone, Ivete Sangalo e até a ex-RBD Dulce Maria.

