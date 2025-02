Deborah Secco exibe corpo escultural com look de Carnaval

Em suas redes sociais, Deborah Secco mostrou a sua produção impecável para o Carnaval e recebeu inúmeros elogios dos seus seguidores

Em suas redes sociais, Deborah Secco sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 26 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 21, a atriz publicou algumas fotos em que mostra o seu look luxuoso para curtir o Carnaval.

A famosa elegeu uma espécie de body repleto de pedrarias na cor vermelha. Além disso, o modelo possui um super decote nas costas, que ressaltou ainda mais o corpo escultural da artista.

Para completar, Deborah apostou em sandálias de salto alto e brincos de argola. "Carnaval da Dedé…

Começamos", escreveu ela na legenda da publicação, que rapidamente recebeu inúmeros comentários. "Ela sabe que entrega", escreveu uma internauta. "A maior que temos", disse outra. "Meu Deus, estou sem palavras para tanta beleza", elogiou uma terceira.

O último trabalho de Deborah Secco foi como a Lara em Elas Por Elas, novela exibida pela Rede Globo entre 2023 e 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Saudade das férias

Em suas redes sociais, Deborah Secco sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 26 milhões de seguidores. Na quinta-feira, 20, a atriz sentiu saudade das férias e decidiu relembrar um vídeo em que aparece curtindo a praia.

Com um biquíni laranja no estilo fio dental, a famosa esbanjou seu corpo escultural ao caminhar em direção ao mar. "Trabalhando tanto, que me deu saudade das férias", escreveu ela na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Espetacular", disse um internauta. "Perfeição", escreveu outro. "Linda, maravilhosa e perfeita", elogiou uma terceira.

O último trabalho de Deborah Secco foi como a Lara em Elas Por Elas, novela exibida entre 2023 e 2024 pela Rede Globo.

Alerta fofura! Na quarta-feira, 19, Deborah Secco encantou os internautas ao compartilhar como estava aproveitando a companhia da filha, Maria Flor, de nove anos. Fruto da relação da atriz com Hugo Moura, a pequena caprichou na massagem que estava fazendo na mamãe coruja.

Leia também: Apartamento milionário de Deborah Secco de frente para o mar está à venda