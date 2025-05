Deborah Secco encanta ao posar ao lado da mãe e da filha

Em suas redes sociais, Deborah Secco postou fotos em que aparece ao lado da mãe Silvia e da filha Maria Flor, de nove anos

Neste domingo, 11, que é celebrado o Dia das Mães, Deborah Secco encantou ao compartilhar em suas redes sociais fotos em que aparece ao lado da mãe Silvia Secco e da filha Maria Flor, de nove anos, fruto do seu relacionamento com Hugo Moura.

Na legenda, ela fez questão de se declarar para as mulheres especiais de sua vida. "Ser mãe, sem dúvida alguma, é a coisa mais incrível e também a mais difícil que já experimentei nessa vida. Quis muito ser mãe. E quando me perguntavam o por que... Porque eu queria que alguém sentisse por mim o que eu sinto pela minha mãe… Um amor único esse de mãe e filha", começou ela.

Em seguida, a atriz seguiu a sua homenagem. "Intenso, cheio de desafios, mas sem dúvida alguma o sentimento mais potente que carrego no peito. Que sorte a minha ser mãe dessa filha, e filha dessa mãe… E ainda por cima no meio da caminhada a minha mãe me deu a Dinda de presente para dividir com ela essa missão. Que sorte a minha… tanto amor, tanto cuidado e tantas mulheres incríveis. Feliz dia das mães! Amo você, Silvia Secco. Amo você, minha Maria Flor. Amo você, Dinda", finalizou.

Desinteresse em novelas

Durante o evento de comemoração dos 60 anos da TV Globo, realizado no Rio de Janeiro, Deborah Secco revelou estar com menos interesse em trabalhar em novelas no momento, mas afirmou que adoraria participar de um remake de uma produção, caso surja a oportunidade.

Deborah Secco expressou sua gratidão à emissora e relembrou sua trajetória profissional. “São muitos (momentos inesquecíveis), né? Eu tenho 36 anos de TV Globo e é quase toda a minha vida, muito da minha história. Tenho muita gratidão por essa empresa, que de fato mudou a minha vida. Mas acho que o primeiro trabalho foi a novela Mico Preto, onde eu estreei. Lembro muito bem: com nove anos, vivi momentos inesquecíveis. América, que foi a minha primeira protagonista, também a Darlene e a Íris… Vivi muita coisa incrível aqui!”, comentou a atriz em entrevista ao Portal LeoDias.

Ela também revelou o desejo de participar de um possível remake da novela Tieta. “Muita coisa eu sonho em fazer e tenho gostado cada vez mais de apresentar. Acho que, como atriz, (o remake de) ‘Tieta’ não é segredo para ninguém, porque eu sempre falo que, se tiver, Globo me chama. Mas eu estou amando essa coisa de ser apresentadora! Pode ser que mais novidades surjam nessa área. Em julho, estreio meu primeiro reality como apresentadora”, revelou.

Apesar disso, ela comentou que a rotina desgastante tem influenciado sua disposição para novos projetos. “Eu tenho tido menos vontade de fazer novela por causa da carga de seis dias por semana, 11 horas por dia. Os personagens, como são muito intensos nas novelas, acabam tomando muito tempo”.

Nascida em 26 de novembro de 1979, no Rio de Janeiro, Deborah Secco é reconhecida por sua trajetória profissional repleta de sucessos. A atriz participou de novelas marcantes como Elas por Elas, Segundo Sol e Laços de Família, além de atuar em filmes e programas de televisão.

