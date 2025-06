Deborah Secco comenta romance discreto com novo namorado: 'Escolha'

A atriz Deborah Secco falou sobre a decisão de manter seu novo relacionamento com Dudu Borges de forma discreta e longe dos holofotes

Deborah Secco não esconde o quanto está feliz em sua atual fase de vida. Recentemente, a atriz assumiu um novo romance com o produtor musical Dudu Borges. O casal apareceu junto publicamente pela primeira vez no último mês, durante um show em São Paulo.

Apesar de ser uma pessoa pública, Deborah optou por preservar a relação e mantê-la longe dos holofotes. Em entrevista à 'Quem', a artista abriu o coração e falou um pouco sobre a escolha do casal em viver o namoro de forma mais discreta.

" Eu estou muito feliz, muito feliz. Mas o Eduardo vive essa vida pública sempre por trás, nos bastidores. É uma escolha dele, e eu respeito muito essa escolha ", declarou a famosa. "A gente repensa quem a gente quer ser de fato. Eu acho que tenho me experimentado diferente", continuou.

Em seguida, Deborah Secco reforçou que, apesar de trabalhar no meio artístico há muitos anos, Dudu Borges nunca foi uma pessoa pública. "Sei o quanto deve ser difícil [para o Eduardo] se relacionar com uma pessoa pública como eu. Então, o que eu posso fazer para ajudar? Nessa dinâmica, ele cede um pouquinho, e eu cedo um pouquinho. Todo mundo pergunta dele e do relacionamento, mas ele é pessoa muito discreta e escolhemos viver assim ", concluiu ela.

Essa é a primeira relação que Deborah assume publicamente desde o fim de seu casamento com o ator Hugo Moura, anunciado em 2024. Os dois, que ficaram juntos por quase 10 anos, são pais da pequena Maria Flor, de 9 anos atualmente.

Deborah Secco e Dudu Borges - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

