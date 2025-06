Deborah Secco chama atenção ao surgir com look cavado: 'Maravilhosa'

A atriz Deborah Secco ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos com um look arrasador

Deborah Secco elevou a temperatura das redes sociais nesta sexta-feira, 6, ao compartilhar uma sequência de cliques ostentando toda sua beleza natural.

Nas fotos postadas no feed, a atriz exibiu seu corpo sarado ao surgir com um body cavado eb transparente, enquanto faz várias poses. "Sextou", escreveu ela na legenda.

A publicação recebeu vários elogios dos internautas. "Belíssima", disse um seguidor. "Deusa", escreveu outra. "Maravilhosa", comentou uma fã. "Dona da beleza toda", afirmou mais uma. "Tô apaixonada por essas fotos", confessou uma admiradora.

Recentemente, Deborah chamou a atenção ao combinar o look com sua filha, Maria Flor, de nove anos, fruto de seu relacionamento com o ator Hugo Moura, de quem se separou em abril do ano passado. Para o momento de lazer, as duas surgiram com uma camiseta branca, um shorts e tênis. "Nós andamos iguais...", avisou Secco na legenda da publicação.

Confira:

Deborah Secco comenta romance discreto com novo namorado

A atriz Deborah Secco não esconde o quanto está feliz em sua atual fase de vida. Recentemente, ela assumiu um novo romance com o produtor musical Dudu Borges. O casal apareceu junto publicamente pela primeira vez no último mês, durante um show em São Paulo. Apesar de ser uma pessoa pública, Deborah optou por preservar a relação e mantê-la longe dos holofotes.

Em entrevista à 'Quem', a artista abriu o coração e falou um pouco sobre a escolha do casal em viver o namoro de forma mais discreta. "Eu estou muito feliz, muito feliz. Mas o Eduardo vive essa vida pública sempre por trás, nos bastidores. É uma escolha dele, e eu respeito muito essa escolha. A gente repensa quem a gente quer ser de fato. Eu acho que tenho me experimentado diferente", disse ela. Saiba mais!

