Deborah Secco chama atenção ao combinar look com a filha: 'Andamos iguais'

A atriz Deborah Secco encantou os seguidores das redes sociais ao surgir usando um look igual de Maria Flor, sua filha com Hugo Moura

Deborah Secco usou as redes sociais nesta terça-feira, 20, ao compartilhar uma nova foto ao lado da filha, Maria Flor, de nove anos, fruto de seu relacionamento com o ator Hugo Moura, de quem se separou em abril do ano passado.

Na foto postada nos Stories, a atriz e a herdeira aparecem usando looks iguais: uma camiseta branca, um shorts e tênis. A artista complementou a produção deixando os fios presos com rabo de cavalo e óculos escuros, enquanto a menina deixou o cabelo solto. "Nós andamos iguais...", avisou Secco na legenda da publicação.

No Dia das Mães, Deborah postou uma foto com sua mãe, Silvia Secco, e Maria Flor, e celebrou a data especial. "Ser mãe, sem dúvida alguma, é a coisa mais incrível e também a mais difícil que já experimentei nessa vida. Quis muito ser mãe. E quando me perguntavam o por que... Porque eu queria que alguém sentisse por mim o que eu sinto pela minha mãe… Um amor único esse de mãe e filha. Intenso, cheio de desafios, mas sem dúvida alguma o sentimento mais potente que carrego no peito. Que sorte a minha ser mãe dessa filha, e filha dessa mãe…", disse ela.

Confira:

Deborah Secco combina look com Maria Flor - Foto: Instagram

Deborah Secco expõe decisão que tomou com Dudu Borges no namoro

A atriz Deborah Secco abriu o jogo sobre seu namoro com o produtor musical e compositor Dudu Borges, com quem assumiu um relacionamento em março deste ano. Em um relato compartilhado pelo portal Gshow, ela contou que eles pretendem manter a relação longe dos holofotes.

"O Dudu é um cara muito discreto. A gente vai seguir essa relação de forma bem discreta também. A gente pode dizer que está feliz, mas é só isso", disse ela, que estava solteira desde o fim de seu casamento com Hugo Moura, anunciado em abril do ano passado. Saiba mais!

