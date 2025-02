Deborah Secco arrasa com biquíni laranja na praia

Deborah Secco aproveitou o dia de sol para curtir uma praia no Rio de Janeiro e arrasou ao usar um biquíni laranja na ocasião

Neste domingo, 9, Deborah Secco aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para curtir uma praia. A atriz foi fotografada na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Com um biquíni fio dental na cor laranja, a famosa fez questão de se refrescar com um banho de mar e não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos no local.

Além disso, a artista contou com a companhia da filha Maria Flor, de nove anos, fruto do seu relacionamento com Hugo Moura.

O último trabalho de Deborah Secco foi como a Lara de Elas Por Elas, novela exibida pela Rede Globo entre 2023 e 2024.

Apartamento milionário

A atriz Deborah Secco colocou à venda o seu apartamento com vista para o mar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O imóvel luxuoso, em que a artista morou com a filha, Maria Flor, de nove anos, e com o ex-marido, o fotógrafo Hugo Moura, foi anunciado por nada menos que R$ 9 milhões.

Com 400 m de área, o imóvel conta com cinco suítes, incluindo uma master com hidromassagem e closet, além de uma suíte canadense. Varanda com churrasqueira, sala de jantar com cozinha integrada e garagem para até três carros. Localizado no posto 5 da praia, todos os espaços contam com vista para o mar.

Quem for morar no imóvel, precisará desembolsar R$ 7.260 para pagar a taxa de condomínio, que possui três piscinas, academia, quadra de tênis e segurança 24h.

Recentemente, Deborah Secco viajou para Orlando, nos Estados Unidos, ao lado da filha Maria Flor, de nove anos, fruto do seu relacionamento com Hugo Moura, e aproveitou para fazer negócios. Ela comprou uma mansão de R$ 6 milhões com dez quartos e oito banheiros.

Além disso, a propriedade deverá ter quartos decorados com temas de princesas e super heróis da Disney, para serem alugados por turistas.

