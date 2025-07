Deborah Secco já foi chamada de feia por atriz da Globo

No início da carreira, Deborah Secco ouviu de colega de trabalho que jamais poderia protagonizar alguma novela por causa de sua aparência

A atriz Deborah Secco surpreendeu ao contar que já ouviu um comentário negativo de uma colega de trabalho. Em entrevista ao De frente com Blogueirinha, no YouTube e no Dia TV, a estrela comentou que uma atriz disse que ela nunca seria a protagonista de alguma narrativa por ser feia.

“Logo na segunda novela que eu fiz, ou terceira, ou quarta, para ninguém saber quem é... Uma atriz virou para mim e falou assim: 'Ai, que pena que você é feia, né? Porque você é tão boa atriz, mas nunca vai poder fazer a protagonista'. Eu fiquei arrasada.”

A atriz completou dizendo que ficou muito chateada com o comentário e sentiu que seus planos foram ‘por água abaixo’. Tanto que ela confessou que já teve frustração em relação a sua aparência quando começou a trabalhar diante das câmeras. “Eu me achava bonitinha. Minha mãe me achava bonitinha e me convencia de que eu era bonitinha. Comecei a trabalhar, e aí logo eu vi que não era. Tinha umas crianças muito bonitas, e eu não era muito bonita. Eu era normal”.

Apesar de afirmar nunca ter conversado com a colega sobre a situação, a atriz considerou que este assunto já foi resolvido, devido a imaturidade de ambas, para tratar de certos assuntos, na época: “Nunca conversei sobre isso, mas já entendi que a gente era muito menina.”

Blogueirinha sugeriu que a suposta atriz fosse a Juliana Paes, que contracenou com Deborah Secco na telenovela da rede Globo, “Celebridade” em 2003. A atriz negou aos risos, afirmando: “Que absurdo! Na minha segunda ou terceira novela, a Juliana nem atriz era ainda... Ela é maravilhosa, nunca falaria isso!”.

Deborah Secco começou sua carreira como atriz nos anos 1990, ganhando grande sucesso e reconhecimento em telenovelas como: Laços de Família em 2001 e Elas por Elas em 2023, ambas pela rede Globo.

