Débora Nascimento surge fazendo cafuné em Allan Souza Lima

Em suas redes sociais, Débora Nascimento postou um vídeo em que aparece fazendo cafuné em Allan Souza Lima, assumindo o romance

Em suas redes sociais, Débora Nascimento costuma ser mais discreta ao expor sua vida pessoal para os seus mais de quatro milhões de seguidores.

Porém, na última sexta-feira, 7, a atriz resolveu assumir o romance com Allan Souza Lima. Como era de se esperar, a confirmação aconteceu de uma forma discreta.

Em seu Instagram Stories, a famosa publicou um vídeo em que aparece fazendo cafuné no ator. Pouco tempo depois, Allan repostou o momento em suas redes sociais, confirmando ainda mais o romance.

Os boatos de que os famosos estariam juntos começaram no final do ano passado, quando eles foram vistos em clima de intimidade durante uma viagem para Caraíva, na Bahia. Os rumores ganharam ainda mais força em janeiro, após eles serem flagrados juntos em um barzinho.

Débora Nascimento está confirmada para fazer uma participação especial interpretando Filomena em Êta Mundo Melhor, novela que deve estrear na Rede Globo ainda este ano. Já Allan Souza Lima também fez uma participação especial como Guga em Mania de Você, novela exibida pela mesma emissora.

A atriz Débora Nascimento e o ator Allan Souza Lima aqueceram os rumores de que estariam vivendo um affair. Os dois são apontados como um casal desde que foram vistos juntos em Caraíva, na Bahia, em dezembro de 2024.

No final de janeiro, os dois foram flagrados juntos no Rio de Janeiro. Desta vez, eles foram fotografados sentados lado a lado em um barzinho na Gávea.

Nas imagens, Allan apareceu com o braço apoiado no encosto da cadeira dela enquanto os dois conversavam com amigos. Na madrugada, eles foram embora juntos.

Vale lembrar que o ator está solteiro desde que terminou o namoro com Rafa Kalimann em novembro de 2024. Por sua vez, Débora não assume um romance desde 2023, quando se separou de Alex Cunha.

