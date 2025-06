Débora Nascimento fala sobre bissexualidade: 'Celebrando o orgulho'

A atriz Débora Nascimento revelou ser uma mulher bissexual no 'Domingão com Huck' após apresentação no palco do programa

A atriz Débora Nascimento abriu o coração ao falar sobre sua orientação sexual. Logo após sua apresentação no quadro 'Batalha do Lip Sync', do 'Domingão com Huck', a artista celebrou o Mês do Orgulho LGBTQIAP+ e revelou ser uma mulher bissexual.

" Não tem como. Ainda mais nesse mês, gente. Celebrando o orgulho, quem a gente é. Eu, mãe, artista, mulher bi. É isso, gente. Essa alegria ", declarou ela no palco da atração. Débora dublou a americana Diana Ross e a brasileira Marisa Monte na atração da TV Globo.

Apesar da surpresa do público, esta não foi a primeira vez que a famosa falou sobre o assunto. Em 2019, durante uma entrevista a Maya Massafera, a atriz comentou sobre a possibilidade de se envolver com outras mulheres caso se apaixonasse.

"Por que não? Não sei, acho que isso depende muito da pessoa. Eu me apaixono pela pessoa e calhou de todas as pessoas que já me apaixonei serem homens, mas a vida está aí para isso", declarou Débora Nascimento, na época.

Ela foi casada por sete anos com o ator José Loreto, com teve Bella, de sete anos atualmente. O último relacionamento assumido publicamente por Débora foi em fevereiro deste ano, com o também ator Allan Souza Lima. A relação chegou ao fim em maio.

Por que Débora Nascimento e Allan Souza Lima terminaram?

Discreta, Débora Nascimento não costuma falar sobre sua vida pessoal. No entanto, uma fonte próxima à atriz confirmou a separação ao jornal 'O Globo'. De acordo com relatos, o fim da união aconteceu sem brigas após ambos perceberem que o relacionamento não deu certo.

Os dois atores assumiram publicamente que estavam juntos em fevereiro deste ano. No entanto, rumores de que Débora Nascimento e Allan Souza Lima viviam um romance começaram a circular no final de 2024, quando foram vistos em clima de intimidade durante uma viagem para Caraíva, na Bahia.

