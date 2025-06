Débora Nascimento desabafa sobre vida de solteira: ‘Muito feliz’

Às vésperas do Dia dos Namorados, a atriz Débora Nascimento abre o jogo sobre a solteirice após o término com o ator Allan Souza

Débora Nascimento, de 39 anos, compartilhou detalhes sobre a fase de “solteirice” que está vivendo após o fim do relacionamento com o ator Allan Souza, no último mês. Prestes a comemorar mais um aniversário, a atriz afirma estar muito feliz com o momento atual e com tudo o que tem acontecido em sua vida.

“Meu aniversário está chegando, dia 16 faço 40 aninhos, comecei a comemorar e estou muito feliz com o que está acontecendo ao meu redor”, revelou a atriz em entrevista ao Gshow.

Às vésperas do Dia dos Namorados, Débora Nascimento falou sobre sua fase solteira. “Estou ótima, maravilhosa, cheia de colágeno, cremosinha”, brincou.

A atriz, que terminou o relacionamento com Allan Souza no último mês, revelou sua forma intensa de viver o amor: “Débora amando é Débora intensa, inteira, sou muito emocionada. Não fico dosando, deixo ser tomada e atravessada por tudo o que a vida me traz, todas as sensações".

Maternidade

Débora Nascimento, mãe de Bella, de 7 anos, fruto de seu antigo casamento com José Loreto, refletiu sobre o desafio de equilibrar a maternidade e o trabalho. “Eu faço o que eu posso, em todas as áreas eu dou o meu máximo, e o limite é até onde posso. […] Não sou apenas mãe, artista ou mulher, sou tudo isso dentro de mim. Não existe perfeição, existe a gente ser inteiro, e eu sou inteira. Ficam arestas, mas faz parte da vida. A maturidade também traz entendimento de que a gente vai girando os pratinhos”, afirmou a atriz.

“Não sou de compartimentar, sou movida e tudo me transforma: trabalho, processos, maternidade”, completou.

Confira um momento especial entre Débora Nascimento e sua filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Nascimento (@debranascimento)

Leia também: Débora Nascimento revela desafios em novo projeto: 'Encontrar o equilíbrio'