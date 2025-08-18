CARAS Brasil
Debora Lamm faz rara aparição com atriz após reconciliação: 'Meu amor'

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 18/08/2025, às 14h41

Debora Lamm - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Debora Lamm encantou os fãs ao usar as redes sociais para homenagear a esposa, a também atriz Inez Viana, que completa 60 anos nesta segunda-feira, 18. Em uma rara aparição do casal nas redes sociais, a artista publicou uma foto ao lado da companheira e se declarou.

Na imagem, as duas aparecem juntinhas. E Debora escreveu: "60 anos dela. Meu amor", Nos comentários, os fãs deixaram mensagens de carinho. "Viva! Inês maravilhosa! Saúde e sucesso", disse uma. "Parabéns pra amada Inês", comentou outra. "Alegria ao rever esse amor", disse uma terceira pessoa.

Reconciliação

O relacionamento entre Debora e Inez, que começou em 2009, passou por altos e baixos ao longo dos anos. As atrizes chegaram a comemorar 10 anos de união em 2019 com uma peça especial, mas terminaram o casamento em 2022, após 13 anos juntas.

A reconciliação do casal se tornou pública no último Dia dos Namorados, em junho, quando trocaram declarações de afeto nas redes sociais. "Agora, bem agora mesmo!", escreveu Debora. "Eu + Ela", disse Inez.

Em entrevista ao Extra na época da separação, Inez Viana destacou a admiração por Debora e a importância da amizade entre elas: “Hoje somos grandes amigas e participamos da mesma companhia. Debora é uma das atrizes mais geniais que conheci. A gente viveu 13 anos juntas, mas acabou, infelizmente, porque gosto muito dela. É uma pessoa incrível e temos muitos laços em comum. No momento estou sozinha, mas já já vai aparecer alguém”, afirmou ela.

Além disso, Inez revelou que não buscava um novo amor naquele momento: “Mesmo se eu estivesse buscando um relacionamento agora, não teria tempo por causa das gravações da novela e por conta do meu trabalho no teatro. No momento, estou bem sozinha. Fui casada durante 18 anos e, depois, mais 13 anos com a Debora. Emendei um relacionamento no outro. Atualmente, estou respirando um pouquinho”, declarou.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

