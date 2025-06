Débora Falabella faz aparição rara ao lado do marido em nova foto; veja

Discreta, a atriz Débora Falabella reúne fotos dos momentos vividos por ela em maio; imagem em que ela surge com o marido, Fernando Fraiha, chama a atenção

Nesta segunda-feira, 2, a atriz Débora Falabella, de 46 anos, compartilhou, no feed de seu perfil no Instagram, fotos suas tiradas em maio . A publicação reuniu uma série de registros que relembram momentos dela com amigos e nos bastidores do espetáculo, Prima Facie. No entanto, uma aparição rara com o marido, o diretor Fernando Fraiha, chamou a atenção .

Isso porque Débora posou ao lado do marido na foto. Discreta com a sua intimidade, a foto revela um dos raros registros dos dois juntos compartilhados publicamente. Os dois se casaram em novembro de 2022, que chamou a atenção dos fãs.

"Maio", escreveu na legenda da publicação. Confira:

Motivo de ter começado a fazer teatro

Uma das principais atrizes da teledramaturgia brasileira, Débora Falabella começou a fazer aulas de teatro para curar a timidez .

"É sempre mais difícil conviver assim, sendo eu, tipo dar entrevista, fazer essas coisas. Para mim, o palco, estar em cena, não é. Tanto que foi por isso que eu comecei a fazer teatro. É que eu era muda. Eu era quieta, tinha uma amiga. Era realmente muito, muito quieta, muito introvertida", disse em entrevista para o programa Sem Censura, da TV Brasil.

Ela ainda disse que o teatro a ajudou bastante a resolver esta questão: "Comecei a fazer teatro e no teatro comecei a conseguir: 'Gente, eu consigo falar'. Aí me deram o papel principal. Antes eu era só aquele matinho, aquela flor que ficava ali no canto, nunca tinha passado disso", contou, aos risos.

E afirmou que sempre tenta escolher personagens que tenham os mesmos valores que os seus. "Comecei a descobrir através de personagens, da arte, uma maneira de falar, de conseguir ser ouvida. Porque realmente, para mim, até hoje é muito difícil. Hoje que a gente vive em um momento onde a gente se coloca muito também como artista. A gente tem que dar nossas opiniões. Para mim, é muito difícil. Não que seja difícil na minha vida, mas me colocar nesse sentido. Então tento achar, através da arte, do teatro, dos trabalhos que consigo escolher personagens ou papéis que consigam dizer o que quero dizer", encerrou.

