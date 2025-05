Debora Bloch surge magérrima em foto do passado e choca: 'Que corpo'

Que barriga é essa? Em clique do passado, Debora Bloch surge exibindo abdômen negativo e impressiona com aparência; famosa relembrou personagem jovem

A atriz Debora Bloch aproveitou o clima de tbt na rede social nesta quinta-feira, 22, para relembrar fotos de quando viveu uma personagem jovem. Interpretando a vilã Odete Roitman, de Vale Tudo, novela das nove, a famosa impressionou com a lembrança.

De barriga de fora, a artista chamou a atenção ao surgir magérrima. Na ocasião, ela ostentou seu abdômen negativo e surgiu com um penteado com franja. Além disso, Debora Bloch posou com um look mais casual, nada parecido com o estilo de Odete Roitman.

"Achado de quando tive que fazer fotos de uma personagem jovem, em outra fase da vida e botaram peruca e essas roupas, mas não lembro qual era… alguém lembra aí?", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os internautas reagiram ao verem a lembrança. "Que linda, socorro", exclamaram. "Linda e que corpo", admiraram outros.

Ainda recentemente, em sua rede social, Debora Bloch relembrou uma foto de quando morava com o pai, o também ator Jonas Bloch.

Veja a foto do passado de Debora Bloch:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Debora Bloch (@deborablochoficial)

Debora Bloch divide foto raríssima com o marido

Em dezembro de 2024, a atriz Débora Bloch aproveitou alguns dias de descanso em uma viagem bastante especial ao lado de amigos e do marido, João Nuno Martins, em Salvador, na Bahia. Por meio das redes sociais, a artista compartilhou registros de passeios turísticos realizados pelo grupo.

Debora desembarcou na capital baiana para os festejos do Dia de Santa Bárbara, que começaram no dia 4 do mesmo mês. Em meio aos cliques publicados em seu Instagram oficial, a atriz dividiu uma foto raríssima com o companheiro português; confira detalhes!

