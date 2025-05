De tapete vermelho a festa com Rihanna: João Silva abre o jogo sobre sua temporada em Cannes

Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador João Silva conta detalhes de temporada em Cannes

O apresentador João Silva (21) está vivendo dias intensos e cheios de emoções em Cannes, na França. Durante a temporada do tradicional festival de cinema, ele participou de eventos importantes, como o tapete vermelho do filme The History of Sound, do diretor Oliver Hermanus, e o prestigiado jantar beneficente da amFAR, na última sexta-feira, 22.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, João contou como tem sido essa experiência única, cheia de encontros com gente do mundo inteiro e momentos especiais que, para ele, ficarão para sempre na memória. “Olha, Cannes está incrível este ano! Muitos filmes interessantes e oportunidade de encontrar gente do mundo todo. É sempre uma experiência única”, afirma.

Cannes para João tem sido marcada por eventos badalados e exclusivos, um em especial chamou atenção: ele esteve na mesma festa que a cantora Rihanna (37). Questionado sobre como foi essa experiência, o apresentador não escondeu a emoção.

“Foi sensacional! É uma honra poder estar num evento com pessoas como ela, assim como vários outros nomes que estavam por lá e prestigiaram a festa!”

Além da passagem por Cannes, João deve seguir pela Europa. Neste domingo, 25, ele desembarca em Monte Carlo para assistir ao Grande Prêmio de Mônaco, um dos eventos principais da Fórmula 1. “Sempre fui apaixonado por velocidade e adrenalina. Desde pequeno acompanhava as corridas com meus pais, e ver uma ao vivo no GP de Mônaco é um sonho tornando realidade. É pura paixão!”

O apresentador também comentou sobre suas inspirações na categoria, citando pilotos que marcaram sua relação com o esporte. “Eu admiro o trabalho do Felipe Massa e do Rubinho. Eles tiveram uma tarefa muito grande ao serem os sucessores do Ayrton Senna.”

VEJA JOÃO SILVA NO TAPETE VERMELHO DE CANNES: