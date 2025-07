De padaria ao estrelato digital: a história real de Lucas Guedez

Influenciador viral, Lucas Guedez conta como largou o emprego ao lado da mãe e transformou espontaneidade e humor em carreira nacional

Lucas Guedez é hoje um dos influenciadores digitais mais carismáticos e populares do Brasil. Com vídeos curtos e espontâneos, ele conquistou milhões de seguidores nas redes sociais com bordões bem-humorados como "Meu povo" e interações naturais com amigos e celebridades. Mas, até chegar a esse lugar de destaque, o caminho foi de coragem e decisão.

Em entrevista à revista Quem, publicada em outubro de 2023, Lucas contou que trabalhava com a mãe em uma padaria antes de iniciar sua trajetória nas redes sociais. “Minha mãe era gerente da padaria e eu ajudava. Era uma vida simples, e a gente batalhava muito. Quando decidi largar tudo pra viver da internet, ela achava uma loucura”, relembrou.

De vídeos caseiros ao estrelato digital

O humorista viralizou com vídeos autênticos gravados em casa, com linguagem popular e muito carisma. Ele lembra que o reconhecimento começou pequeno, mas foi ganhando força com a identificação do público. “Eu não tinha intenção de ser famoso, só queria me divertir. Mas as pessoas começaram a comentar, compartilhar... e quando vi, tava ganhando pra fazer o que amo”, declarou à Quem.

Hoje, Lucas Guedez é presença constante em premiações, campanhas publicitárias e eventos com grandes nomes da internet. Mas ele garante que o sucesso não mudou sua essência. “Sou o mesmo Lucas de sempre. O menino lá do interior, que gosta de conversar, de rir, de brincar. Só tenho mais gente acompanhando agora”, disse.

Apoio da mãe e novos sonhos

Após a resistência inicial, a mãe de Lucas se tornou uma das maiores incentivadoras do filho. Segundo ele, ela acompanha tudo, dá conselhos e participa dos bastidores dos vídeos. “Hoje ela é minha fã número 1. Vê tudo, comenta, me ajuda a manter o pé no chão”, contou.

Lucas também afirmou que tem planos de ampliar seu alcance com projetos em outras áreas da comunicação e do entretenimento.

Do podcast à TV

Lucas Guedez, que conquistou milhões nas redes sociais com humor e espontaneidade, agora desponta na TV aberta como co-apresentador do novo programa do SBT, Sabadou com Virginia, ao lado de Virginia Fonseca. A proposta da atração é unir entretenimento para todas as idades, com quadros divertidos, entrevistas e interação direta com o público.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Lucas reconheceu que já trazia uma bagagem de experiência do digital: “Meu podcast me ajudou muito, mas é diferente da TV. No estúdio você tem plateia e gravação programada. Ainda estou com frio na barriga”, contoU.

Sem o retorno imediato da internet, ele ressalta: “O imediatismo da web é único. Na TV a gente grava, espera ir ao ar… só aí sabe se agradou ou não. Esse nó é um desafio”.