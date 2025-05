De onde vem a fortuna de Virginia Fonseca? Entenda os faturamentos milionários

A influencer Virginia Fonseca é milionária e ostenta uma vida repleta de luxos. Saiba mais sobre a fonte do dinheiro dela

A influenciadora Virginia Fonseca não esconde de ninguém é milionária e leva uma vida de ostentação. Ela vive em uma mansão luxuosa que construiu em um condomínio fechado de Goiânia, Goiás, possui um jatinho particular sofisticado para viajar com a família e tem uma casa de férias em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Afinal, de onde vem a fortuna dela?

Virginia fez sua fortuna como influencer e empresária de sucesso. Ela é sócia de uma marca de cosméticos que fatura muito dinheiro em pouco tempo. De acordo com o Jornal O Globo, a empresa foi fundada em 2021 e teve o faturamento de R$ 10 milhões nos primeiros meses. Em 2022, a marca teve o faturamento de R$ 168.599.334,48 no ano.

Além disso, a Forbes informou que Fonseca ganhou R$ 17 milhões em apenas 3 meses com o lançamento de uma linha de perfume. Em 2023, Virginia contou que embolsou R$ 60 milhões fazendo apenas 3 lives nas redes sociais.

O restante da fortuna dela vem de outras fontes de renda. Ela é sócia da agência de marketing Talismã Digital com a família do marido e também de uma empresa de procedimentos estéticos. A influencer também é funcionária do SBT, no qual apresenta o programa Sabadou com Virginia e seu salário é estimado em R$ 60 mil somados com os ganhos de participação em merchandising.

Virginia ganhou presente de luxo no Dia das Mães

A influenciadora digital Virginia Fonseca ganhou um presente de luxo do seu marido, Zé Felipe, no Dia das Mães. Para celebrar a data especial, ele presenteou a amada com um relógio de grife que custa um valor bem alto.

O relógio em questão é o modelo Baignoire da Cartier, que tem coroa em ouro amarelo, pulseira de couro, cabochão de safira e ponteiros em aço dourado. A peça custa cerca de 8 mil euros, cerca de R$ 50 mil.

“Meu gato arrasou no presente! Obrigada amor, te amo. Achei muito lindinho”, disse ela na legenda.

Virginia é mãe de três crianças: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 8 meses.

Leia também: Poliana Rocha se irrita com Luana Piovani: ‘Coitada'