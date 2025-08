De motoboy a apresentador: João Kléber celebra 68 anos e revela se seus programas são verdadeiros

Em entrevista para CARAS, João Kléber fala sobre sua carreira e abre o jogo sobre aposentadoria, veracidade de seus programas e retorno a reality show

O apresentador João Kléber está completando mais um ano de vida trabalhando na televisão. O jornalista, que está fazendo 68 anos no dia 2 de agosto, iniciou sua carreira na juventude, quando atuava como motoboy.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o famoso, que comanda o Para Aqui, da RedeTV!, relembrou seu início e fez revelações sobre o que pretende em sua carreira, contando até se pretende se aposentar, e o que todos têm curiosidade: se seus programas retratam histórias reais ou se são combinadas.

O sonho de João Kléber de entrar na TV

Sempre comunicativo, ele não perdeu a oportunidade de fazer contatos enquanto fazia entregas pela cidade de São Paulo e acabou conseguindo realizar seu sonho de infância: trabalhar na TV. A profissão na moto, segundo ele, ensinou-lhe muito.

"Foi uma virada de vida marcante. Trabalhar como office boy me ensinou muito sobre esforço, humildade e persistência. Eu saía para trabalhar com um sonho na cabeça: entrar na televisão. Quando surgiu a primeira oportunidade, agarrei com unhas e dentes. Nunca esqueci de onde vim e acho que é isso que me mantém com os pés no chão até hoje", comentou.

O artista falou mais sobre ter tido o desejo de ser apresentador desde criança. "Desde muito jovem, a TV sempre me fascinou. Ainda menino, já me via no meio do palco, criando e provocando reações e quando fui para o Rio de Janeiro aos 17 anos, fiquei com essa certeza no coração. Trabalhei nos bastidores, aprendi com os maiores, fui repórter e roteirista até me tornar apresentador. Foi uma construção, uma luta diária. E valeu a pena!", declarou.

Teste de Fidelidade é verdadeiro?

O Teste de Fidelidade e o outro programa de João Kléber na RedeTV! retratam revelações de histórias bombásticas e isso deixa o público bastante curioso sobre sua veracidade. Para a CARAS, o famoso revelou se tudo é real e como fazem para levar para a TV pessoas e seus segredos.

"O Teste de Fidelidade foi e continua sendo um fenômeno. O formato ultrapassou fronteiras e hoje faz sucesso em vários países, com adaptações que mantêm a essência do original. O que atrai o público é essa mistura de curiosidade, emoção e desejo de saber a verdade. Diria que 95% das histórias são reais, sim ", disse

"As pessoas procuravam e procuram o programa porque querem esclarecer dúvidas, expor traições ou simplesmente entender melhor seus relacionamentos. Claro que, para manter o ritmo de TV, havia direção, estrutura e dramatização em alguns pontos, mas a base vinha de histórias reais. E a repercussão mostra que o tema ainda é universal", explicou.

João Kléber comanda o Teste de Fidelidade - Foto: Divulgação RedeTV!

João Kléber fala sobre aposentadoria

Completando 68 anos, João Kléber está há décadas na televisão entretendo o público com seu jeito único. No comando de programas com revelações bombásticas, o comunicador falou se pretende se aposentar.

"A palavra “aposentar” não combina comigo (risos). Enquanto eu tiver energia, saúde e ideias, quero estar no ar. A televisão é meu lugar, é onde me sinto vivo. Meu compromisso com o público é eterno", prometeu ele.

Participação em A Fazenda

Em 2011, João Kléber participou da quarta edição de A Fazenda. Após 14 anos da experiência, o apresentador compartilhou com a CARAS o motivo de ter aceitado o convite para o reality show e se teria coragem de participar de outro programa do gênero.

"Aceitei porque gosto de desafios e foi um baita desafio! A maior dificuldade, sem dúvida, foi a convivência intensa. Lá dentro, tudo é amplificado: emoções, conflitos, saudade. Mas também foi uma oportunidade de mostrar um outro lado meu, longe das câmeras de um estúdio", falou.

"Participar de outro reality? Depende do formato… se for algo que provoque, que mexa com o público, quem sabe?", deixou em aberto.

João Kléber - Foto: Divulgação/RedeTV!

Arrependimentos e desejos

Com uma longa carreira, João Kléber ainda tem planos que não realizou na TV. O comunicador contou para a CARAS seus desejos não realizados e comentou sobre arrependimentos.

"Quero lançar um programa que misture humor, emoção, revelações e interatividade, algo que fale com todas as gerações. Quanto a arrependimentos… poucos. Cada escolha me trouxe até aqui. Mas claro, se eu pudesse voltar no tempo, talvez tivesse dito menos “sim” em algumas situações. Mas tudo serviu de aprendizado", declarou.

Atualmente, João Kléber está no comando do Para Aqui, programa que vai ao ar aos domingos às 18h45, na RedeTV! .