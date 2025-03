De luto, mãe de Lexa comenta decisão de não desfilar no Carnaval 2025

A influencer Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, vive o luto da perda da neta, Sofia, e optou por não sair como Rainha de Bateria da Inocentes de Belford Roxo

A influenciadora Darlin Ferrattry, de 46 anos, iria sair à frente da bateria da Inocentes de Belford Roxo no desfile da Série A do Carnaval 2025 do Rio de Janeiro , nesta sexta-feira, 28. No entanto, a famosa anunciou que desistiu de entrar na Avenida após a filha mais velha, a cantora Lexa, perder a primogênita, Sofia, três dias após dar à luz.

"É um carnaval com o coração de luto mas a alma e o corpo luta pra seguir", diz Darlin, que irá ao Sambódromo acompanhar a caçula, Wenny, que é Rainha de Bateria da Unidos de Bangu e Musa da Portela.

Darlin, que já estava com a sua fantasia pronta pela metade, pontuou: "Vou acompanhar minha filha Wenny em dois desfiles e preciso também ser forte pra lidar com ambas situações. Sou mãe, preciso ser um ponto de força e segurança pras minhas filhas e estarei aqui para tudo que precisarem sempre", explicou.

Unidos da Tijuca homenageará Lexa durante o desfile

Após a cantora Lexa anunciar que se afastará do desfile deste ano da Unidos da Tijuca, a Escola preparou uma homenagem especial para ela, que é Rainha de Bateria da agremiação.

A Unidos da Tijuca será a primeira a se apresentar no Sambódromo da Sapucaí, no segundo dia do Grupo Especial, na próxima segunda-feira, 3.

A Pura Cadência, bateria da escola, fará sua entrada no setor 1 do Sambódromo em completo silêncio: “A bateria vai entrar sem som algum. Ali, em frente à arquibancada do setor 1, lugar em que as rainhas costumam parar para tirar fotos, falar com as pessoas e sambar para elas, os ritmistas vão se virar para a arquibancada, se abaixar e fazer um minuto de silêncio.” . Confira!

