De jatinho, Virginia e Zé Felipe chegam para prestigiar a reestreia de Neymar no Santos

A influencer Virginia Fonseca e o marido, o cantor Zé Felipe, posam no camarote da Vila Belmiro, em Santos, para prestigiar a reestreia de Neymar no time

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, e o marido, o cantor Zé Felipe, de 26, foram de jatinho junto a amigos de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para Santos, litoral paulista, para prestigiar a reestreia de Neymar Jr. na Vila Belmiro . O jogo acontece na noite desta quarta-feira, 5, do Santos contra o Botafogo-SP. "Rolê de hoje está diferente! Hoje é Neyday. Pra cima!", escreveu a famosa na legenda da publicação no Instagram em referência ao aniversário de 33 anos do craque, celebrado hoje. Na série de registros, Virginia ainda compartilhou cliques feitos com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, que ficaram na mansão no Rio de Janeiro com as babás. José Leonardo, de quatro meses, também ficou no local. Confira, abaixo, a série de registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Reestreia de Neymar Jr. no Santos

Neymar Jr. retorna ao Santos após uma temporada defendendo os times internacionais Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal. Revelado pelo Santos em 2009, Neymar estava desde 2023 na Arabia Saudita, onde defendia Al-Hilal.

O futebolista volta ao Brasil com a atual namorada, Bruna Biancardi, com quem tem Mavie, de um ano e dois meses, e espera mais uma menina, Mel. O atleta também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento que teve com Carol Dantas, e Helena, de seis meses, gerada em um affair com Amanda Kimberlly.

Leia também: Virginia não consegue segurar o riso ao ver o tombo da filha e da babá