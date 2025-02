De férias, Poliana Rocha e Leonardo posam juntos curtindo Las Vegas

A jornalista Poliana Rocha e o marido, o cantor sertanejo Leonardo, têm compartilhado uma série de fotos dos dias de descanso nos Estados Unidos

A jornalista Poliana Rocha e o marido, o cantor sertanejo Leonardo, estão curtindo os dias de férias turistando em terras estadunidenses . Isso porque, após dias no Texas, o casal agora está em Las Vegas, Nevada, exibindo uma série de imagens do passeio. Inclusive, nesta quinta-feira, 20, a influenciadora compartilhou novos registros do casal na viagem.

Na imagem publicada no perfil do Instagram de Poliana, os pais do cantor Zé Felipe, de 26 anos, aparecem abraçados e, ao fundo, aparecem as famosas luzes do local. "Curtindo férias em LAS VEGAS com ele!!! Gratidão Senhor por todos os momentos vividos", escreveu na legenda da publicação.

Na seção de comentários, os fãs reagiram: "Que delícia, maravilhosos"; "Que lindos, aproveitem" e "Uma benção esse casal em um lugar tão espetacular", foram algumas das mensagens escritas pelos admiradores do casal na publicação.

Confira, abaixo, a imagem:

Leonardo posa tomando drink em Las Vegas

Ainda nesta quarta-feira, 20, Leonardo, de 61 anos, publicou uma nova foto tomando um drink em Las Vegas, Nevada. "Com a programação em dia", escreveu na legenda da publicação feita em seu perfil no Instagram.

Na seção de comentários do post, os fãs do artista reagiram: "Hoje o butequeiro enriquece"; "Combustível" e "Deixa ele que ele bebe", foram algumas das mensagens presentes na publicação de Leonardo.

O cantor, que roubou a cena durante o parto do neto, José Leonardo, com uma garrafa de whisky na mão, havia anunciado os seus dias de descanso com uma foto repleta de bebidas. Confira!

