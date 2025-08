De férias no Brasil, Sabrina Petraglia curte piquenique com a família na praia

A atriz Sabrina Petraglia encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar as fotos de sua viagem de féras em família

Sabrina Petraglia usou as redes sociais para compartilhar as fotos de sua viagem em família. Morando em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ela decidiu curtir as férias no Brasil com a família.

Em seu perfil oficial, a atriz mostrou um piquenique que fez com o marido, Ramón Velázquez, e dos três filhos, Gael, de quatro anos, Maya, de quatro anos, e Leo, de três, e outros familiares em uma praia de Alagoas, o destino escolhido para aproveitar o momento de lazer.

Depois, Petraglia também exibiu registros se refrescando no mar com os herdeiros, e esbanjou beleza ao surgir usando um maiô. "Terminando o sábado com um piquenique à beira-mar, do jeitinho que as crianças mais amam! Entre risos, pés descalços e mergulhos nas águas quentinhas de Alagoas, vamos criando memórias que aquecem a alma. Férias em família, lembranças do Brasil que vão ficar no coração por muito tempo", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios. "Família linda, que Deus abençoe", disse uma seguidora. "Belas fotos! Família linda, Deus abençoe todos vocês!", escreveu outra. "Família linda!!! Que Deus os abençoe grandemente", falou uma fã. "Que sequência linda e perfeita de fotos. Família linda demais… admiro muito", comentou mais um.

Vale lembrar que Sabrina Petraglia está longe das novelas desde o fim de Família É Tudo (2024), da Globo, em que interpretou a personagem Maya.

Sabrina Petraglia abre caminhos para o cinema brasileiro nos Emirados Árabes Unidos

Sabrina Petraglia está vivendo um novo capítulo em sua trajetória profissional. Radicada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a atriz, que recentemente brilhou na novela Família é Tudo, protagonizou um marco histórico ao promover a primeira exibição oficial de um longa-metragem brasileiro em um cinema da região. O escolhido foi Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, exibido no tradicional Cinema Akil, na efervescente Alserkal Avenue, com grande repercussão entre brasileiros e locais.

A iniciativa nasceu após Sabrina perceber, durante uma sessão privada do curta Mar de Mães, que nenhum filme brasileiro havia sido lançado nos cinemas do país. A partir daí, mobilizou distribuidoras, articulou apoios e convenceu o cinema local a apostar na produção nacional. "Comecei tudo isso por acaso. Trouxe o Mar de Mães como meu cartão de visitas e, ao exibir o curta, percebi que o cinema brasileiro nunca havia sido mostrado por aqui. Achei isso um absurdo. O Brasil tem uma arte tão rica, tão sensível, reconhecida mundialmente. Como aqui, onde escolhi morar, ninguém conhecia?", questiona.

Ainda emocionada com a repercussão, Sabrina revelou que a recepção foi surpreendente: "Os Emirates ficaram impressionados com a qualidade da nossa atuação. Um deles até me pediu indicações de outros filmes brasileiros. Eles se emocionaram com a história, ficaram tocados. Foi muito bonito ver também o orgulho dos brasileiros presentes. Todos comentavam: ‘Que bom que esse momento chegou, que bom que estamos representados aqui’", lembra. A atriz também reforça seu compromisso com o protagonismo feminino na arte. Saiba mais!

