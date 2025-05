A modelo Yasmin Brunet tem recebido comentários positivos e negativos a respeito de seu corpo após perder cerca de 15 kg

Nesta quarta-feira, 21, a modelo Yasmin Brunet, de 36 anos, publicou, por meio de seu perfil no Instagram, uma série de fotos suas usando um biquíni preto para curtir um dia ensolarado no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela renovou o bronzeado e definiu o momento aos seguidores:

"Que sonho", escreveu ela, que exibiu a silhueta adquirida após anunciar que havia iniciado o tratamento contra o lipedema, doença caracterizada pelo acúmulo de gordura.

Na seção de comentários, os seguidores reagiram: "Que mulher é essa"; "A mais linda de todas"; "Maravilhosa" e "A mais linda do mundo", foram algumas das mensagens positivas escritas por internautas na publicação.

Por outro lado, outros deixaram críticas negativas à nova silhueta de Brunet: "Se emagrecer mais, o vento leva"; "A busca da imagem perfeita acaba trazendo a imagem imperfeita" e "Está uma magra estranha. Estava com um corpão no BBB", foram alguns dos comentários que constam na publicação.

Críticas ao corpo

Em dezembro do ano passado, durante o TikTok Awards 2024, Yasmin Brunet comentou sobre as críticas ao seu corpo. "Infelizmente, é natural do ser humano", disse em entrevista à CARAS Brasil.

Isso porque, na época, um internauta insinuou que a modelo sofria de anorexia: "Acho que a saúde mental é o assunto número um. Independentemente de como você esteja por fora, se você está mal por dentro, não vai adiantar nada; é só uma casca”, pontuou.

“Não entendo a necessidade que as pessoas têm de entrar no perfil de outra pessoa para criticar. Infelizmente, é uma coisa natural do ser humano, a gente julga, sim; a gente fala, sim; a gente fofoca com as nossas amigas. Mas vai falar com as suas amigas, faz um grupo para falar mal de mim. Pode fazer um grupo para falar mal de mim. Agora, ir no perfil para criticar é muito surreal, não consigo entender. ‘Ah, ela fez bichectomia’. Não fiz. ‘Ah, ela está anoréxica’. Não estou. Então, assim, é chato, desgastante”, continuou.

