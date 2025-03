De biquíni, Ludmilla exibe cabelo natural e posa em jatinho milionário

A cantora Ludmilla, que costuma exibir diversos visuais capilares, mostra o cabelo natural em uma série de fotos publicadas após maratona de carnaval

A cantora Ludmilla, de 29 anos, reuniu imagens que mostram as diversas versões capilares usadas por ela nos últimos tempos. Em dois dos registros raros publicados em seu perfil no Instagram, a carioca exibiu os cachos naturais do cabelo e surgiu usando uma peruca ruiva curta em frente ao seu jatinho particular.

"Por aí", escreveu sobre as imagens. Ludmilla foi clicada com os cachos naturais do cabelo em um dia tranquilo na praia. De biquíni, a cantora posou sorridente segurando um pacote de biscoitos, famoso na cidade em que cresceu e vive até hoje.

Lud ainda posou para a câmera com um estilo curto e ruivo, em seu jatinho particular. Confira:

Ludmilla vive tensão após falha técnica em voo

Recentemente, Ludmilla revelou aos fãs um grande susto que viveu durante um voo particula. Na ocasião, a cantora viajava em um jatinho com destino a São Paulo quando foi anunciada uma falha técnica na aeronave. Como medida de segurança, o transporte precisou realizar um pouso forçado.

Por meio dos stories, Ludmilla confessou a tensão que estava sentindo. "Gente, a gente está fazendo um pouso de emergência agora, meu Deus. Deu uma falha técnica no avião e a gente está tendo que pousar agora. Não passa Wi-Fi.", disse. Confira!

