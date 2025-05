A apresentadora Adriane Galisteu surge aproveitando a piscina de sua casa e exibe o físico definido em vídeo publicado nesta sexta-feira, 2

A apresentadora Adriane Galisteu, de 52 anos, surgiu, em vídeo publicado na noite desta sexta-feira, 2, curtindo a piscina de sua casa. Na ocasião, ela apareceu usando biquíni deitada em uma boia e aproveitou o momento relaxante para mandar um recado àqueles que falam "mal de você".

Na foto, publicada no perfil de Galisteu no Instagram, ela surgiu usando um biquíni rosa com bolinhas, em que a parte superior é no estilo 'tomara que caia'. De acessórios, ela optou por colar dourado e complementou com óculos escuros.

"'Adri, fulana falou mal de você'. 'Eu na minha cabeça respondendo...'", disse ao colocar um som cômico de uma mulher falando de forma confusa e que, ao final, disse: "Poucos aqui estão entendendo o que estou passando". Na legenda da publicação, Adriane ainda escreveu: "Entendedores entenderão (risos)".

Confira, abaixo, o registro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Adriane Galisteu é eleita a mais bem-vestida em festa

Adriane Galisteu foi eleita, em uma enquete promovida pelo site CARAS Brasil, como a mais bem-vestida entre as convidadas da festa de renovação de votos de casamento do empresário Roberto Justus com a influencer Ana Paula Siebert. A apresentadora liderou a votação com 19,87% dos votos do leitores.

O evento aconteceu na noite da última quarta-feira, 30, e reuniu diversos convidados famosos.

Para a ocasião, Galisteu foi fotografada usando um vestido longo com brilhos dourados. A peça também tinha mangas compridas e gola alta. De acessório, Adriane escolheu joias em tom dourado e sandálias pretas. Confira!

Leia também: Adriane Galisteu relembra foto com Ayrton Senna: 'Jamais será esquecido'