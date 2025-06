O apresentador José Luiz Datena, que comanda o Brasil do Povo na RedeTV!, estreou na emissora há duas semanas e faz reclamação nesta segunda-feira, 23

Durante o Brasil do Povo da tarde desta segunda-feira, 23, o apresentador José Luiz Datena não hesitou ao mostrar a sua insatisfação em ver que a equipe do programa da RedeTV! havia cortado uma entrevista . Na emissora há duas semanas, a atração estava exibindo uma reportagem sobre o Caso Larissa, que foi morta pelo namorado da mãe, quando ele reclamou:

"Editaram a entrevista, deveriam ter deixado a entrevista inteira, porque foi exclusiva. Deveriam ter deixado a entrevista inteira aqui", pontuou. "Mas foi editada, eu não sou responsável pela linha editorial, sou muito respeitoso", disse.

E continuou: "Prefiro pegar meu boné e caminhar do que discutir linha editorial. Aliás, eu faço isso com uma facilidade enorme. Quando começam a invadir um território que eu acho que não devem invadir, eu pego minha malinha e vou embora", disparou.

Confira, abaixo, o momento:

🚨EITA! Datena reclama que cortaram sua entrevista, e diz que não discute linha editorial, que isso é escolhido pela emissora, e quando não gosta da mesma ele pega o boné e dá linha. #BrasilDoPovopic.twitter.com/RAtDDtSvYv — Brenno (@brenno__moura) June 23, 2025

Saída de Datena do SBT

Recentemente, José Luiz Datena esteve no A Tarde É Sua, da RedeTV! e explicou o motivo pelo qual decidiu sair do canal de Silvio Santos (1930-2024) após seis meses na emissora.

"Foi uma questão de mudança de perspectiva de vida. Eu percebi que o SBT talvez tenha novas ideias, tenha posicionamentos legais até para a grade. Como eu não gosto de mexer em grade — a única grade que eu gosto de mexer é para meter o pau em bandido que vá para trás das grades —, eu estava meio em dúvida com as mudanças que podem ocorrer dentro do SBT", disse.

E completou: "Sempre acreditando na capacidade da Daniela Beyruti [presidente do SBT], na dona Iris [Abravanel, viúva de Silvio], no pessoal que sempre me acolheu muito bem. Eu achei que era uma oportunidade pra realmente tentar novos caminhos sem me preocupar em criar confusão no lugar que eu estava. Tem alguns assuntos que é melhor você deixar dentro de casa". Veja!

