Datena faz discurso no Tá na Hora e levantam rumores; entenda

O apresentador Datena gera dúvidas ao adotar um tom 'misterioso' e refletir sobre o seu trabalho no SBT sob comando do Tá na Hora nesta sexta-feira, 2

Na tarde desta sexta-feira, 2, o jornalista José Luiz Datena, de 67 anos, levantou rumores na web após se despedir do SBT no programa Tá na Hora . Isso porque, em conversa com os titulares do programa Fofocalizando, o comunicador disse que aprendeu muito no tempo em que esteve na emissora.

À CNN, o SBT negou que Datena tenha deixado o time de funcionários.

“Sempre foi o meu sonho trabalhar com o Silvio Santos e, agora, com as filhas dele, que são tão humildes e bacanas, com o mesmo DNA de humildade do Silvio Santos. Torço que a Daniela Beyruti faça do SBT cada vez maior. É a emissora que cabe o Brasil inteiro”, começou.

Ele ainda citou Silvio Santos (1930-2024): “Eu sempre adorei ele, os elogios que recebi dele foram o maior prêmio que eu recebi na televisão brasileira. É um momento de emoção para mim. Sou muito grato ao SBT, que me deu oportunidade em um momento importante da minha vida, eu precisava tanto dessa oportunidade, eu estou tão feliz por ter tido”, completou.

O tom, da conversa, por sua vez, foi tomando nuances de uma despedida: “Esse período que convivi com vocês aqui, aprendi coisa para caramba… Algumas estarrecedoras, outras mais normais”, pontuou.

“Meninos, até quando Deus quiser!”, surpreendeu os titulares do Fofocalizando. Gaby Cabrini replicou: “Até segunda, Datena”. Mas o veterano decretou: “É Deus quem manda”.

Por que Datena saiu da Band?

José Luiz Datena deixou o comando do Brasil Urgente em outubro de 2024 para se candidatar a prefeito de São Paulo nas eleições. Na emissora desde 1996, Datena teve breves migrações, como quando foi para a Record, em 2011, e voltou ao canal pouco tempo depois.

Mas foi em 2003, que Datena se consolidou como um dos principais nomes do jornalismo policial brasileiro no comando do Brasil Urgente. Datena também liderou os programas No Coração do Brasil e Manhã Bandeirantes.

