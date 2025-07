Data, local e mais: fonte expõe detalhes do casamento de Selena Gomez e Benny Blanco

A atriz e cantora Selena Gomez está noiva do produtor Benny Blanco, com quem vive um relacionamento há pouco mais de um ano e deve se casar em breve

A atriz e cantora Selena Gomez está noiva do produtor musical Benny Blanco, com quem vive um relacionamento há pouco mais de um ano e deve se casar em breve. Apesar de ele ter revelado na semana passada que ainda não haviam iniciado os preparativos para o casamento, fontes do Daily Mail apontaram os planos para a cerimonia.

Os famosos devem oficializar a união em uma cerimônia em Montecito, refúgio de celebridades na Califórnia, que contará com a presença de convidados como Taylor Swift e seu namorado, Travis Kelce. Outros nomes conhecidos também devem marcar presença no dia especial, previsto para setembro deste ano. Além disso, os noivos já teriam enviado os convites.

Os noivos teriam orientado os convidados a prepararem as malas para curtirem a festa ao máximo. "Foi pedido a eles que façam as malas, para passarem o fim de semana. Embora seja para familiares amigos, há muitos na lista que são 'amigos e celebridades', como Taylor, Travis e colegas com quem Selena contracenou em Only Murders in the Building. Há também as 'superestrelas' com quem Benny trabalhou", disse uma das fontes ao jornal.

Como Selena Gomez anunciou que está noiva?

Por meio de seu Instagram oficial, Selena compartilhou em dezembro de 2024 algumas fotos do momento em que ganhou um anel de diamantes belíssimo do companheiro. "Para sempre começa agora", escreveu a artista ao anunciar a novidade publicamente.

Apesar de Selena Gomez e Benny Blanco se conhecerem há mais de 10 anos por questões profissionais, o casal só engatou um romance em 2023. Os rumores de que os dois estariam vivendo um affair começaram em meados de junho, mas a relação só foi assumida mesmo no dia 7 de dezembro.

Quem é o noivo de Selena Gomez?

Agora noivo de Selena, Benjamin Joseph Levin tem 36 anos atualmente e é produtor musical, compositor e multi-instrumentista. O companheiro da artista está por trás de grandes hits como 'Teenage Dream', de Katy Perry, e 'Tik Tok', de Kesha.

