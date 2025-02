Danton Mello exalta parceria com Fábio Assunção em novela: 'Sempre te admirei'

Amigos de longa data, o ator Danton Mello celebrou sua primeira novela com Fábio Assunção. Os dois estão do elenco de 'Garota do Momento'

Danton Mello usou as redes sociais nesta terça-feira, 4, para celebrar seu primeiro trabalho ao lado de Fábio Assunção. Os atores estão no elenco da novela Garota do Momento, da Globo, interpretando os personagens Raimundo e Juliano, respectivamente.

Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou várias fotos com o amigo nos bastidores da gravação do folhetim e exaltou a parceria. "Sempre quis trabalhar com o Fabinho! Batemos na trave há alguns anos atrás quando quase fizemos uma peça juntos. Não rolou por causa da sua agenda, mas enfim estou dividindo com ele, não uma coxia de teatro, mas um set de novela", contou.

"Privilégio estar ao seu lado dando vida a esses amigos Raimundo e Juliano. Aprendendo contigo, crescendo com nossas conversas e me divertindo demais! Sempre te admirei como ator e como pessoa. Seguimos na luta! Que venham os próximos trabalhos!!!", completou.

Essa não é a primeira vez que Danton celebra parceria com os atores do elenco de Garota do Momento. Recentemente, o ator Danton postou fotos ao lado de Pedro Novaes, o Beto, e João Vitor Silva, o Ronaldo, os seus filhos na ficção, além de Maisa Silva, a Bia, e rasgou elogios para a atriz. "Hoje com essa princesa chamada, Maisa. Todos nós acompanhamos seu crescimento. Como profissional e mulher. Mas preciso registrar aqui minha admiração por essa garota fantástica! Que ela era talentosa eu já sabia mas também é de uma educação, generosidade, ela é bem humorada, divertida, de um profissionalismo que impressiona todos ao redor. Um prazer conviver com você! Torcendo pra virar minha nora!!! Rsrsrs E, claro, sempre acompanhado de meus amados filhos…", disse ele.

Confira:

Danton Mello relembra cena mais desafiadora em Cabocla

A novela Cabocla, grande sucesso da faixa das seis na TV Globo, voltou ao ar na faixa Edição Especial. Esse é um trabalho bastante elogiado pela crítica e elenco. E um dos atores que concorda com o sucesso da trama é Danton Mello. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista relembra desse projeto em sua carreira e confessa cena mais desafiadora.

"É um trabalho muito lembrado até hoje por muitos fãs do meu personagem – Neco – e não só dele, mas da novela em si... Cenas difíceis eu citaria as cenas de palanque, que [ele] tinha muito texto, eram páginas, discursos políticos de três a quatro páginas de texto porque era só o 'Neco' que falava ali no comício", recordou. Saiba mais!

