Danni Suzuki recorda o noivado com Ricardo Pereira: 'Me traía'

Durante um podcast, a atriz Danni Suzuki comenta sobre não aderir a relacionamentos abertos e compartilha experiências familiares

Um dos casais mais populares dos anos 2000, a ex-BBB e atriz Danni Suzuki e o ator Ricardo Pereira, voltaram aos holofotes após revelações da atriz no canal Podcast Papagaio Falante. Durante a conversa, Danni afirmou que o relacionamento não era tão perfeito quanto parecia na frente das câmeras. Os dois fizeram sucesso em novelas da Globo e namoraram por dois anos, mas enfrentaram diversos desafios, incluindo traições por parte do galã.

"Ele me traía bastante. Era falta de maturidade nossa também. A gente noivou muito rápido e foi logo morar junto. Quando ele veio de Portugal para fazer novela aqui, virou o galã do momento, o grande galã. A mulherada caía em cima", comentou a atriz durante o podcast.

Além disso, a ex-BBB afirmou que nunca foi infiel durante o relacionamento e compartilhou experiências familiares que moldaram sua visão sobre fidelidade."Talvez por causa do meu histórico familiar. Meu pai traiu minha mãe e teve até uma filha fora do casamento. Eu prefiro falar a verdade do que trair. Eu também não funciono no modelo de uma relação aberta. Sou conservadora".

Atualmente, a atriz está em um novo romance com o modelo catarinense Dego Ferreira, e o casal fez sua primeira aparição pública em um evento no Copacabana Palace Hotel.

Lembranças das traições

Em entrevista ao Tá Benito Podcast, a atriz Danni Suzuki relembrou algumas das traições de Ricardo Pereira durante o relacionamento. "Ele me chifrava bastante. A gente conversou anos depois sobre isso. Ele falou: 'Dani, eu era completamente imaturo'. A gente era muito novo. Foi uma sequência. Cheguei a perdoá-lo algumas vezes, mas chegou uma hora que não dava mais. E quando a gente se separou, ele, a pessoa que apronta, achou que quem estava aprontando era eu", revelou a atriz.

