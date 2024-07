Danni Suzuki e Juliana Knust se reencontram e celebram amizade

Amigas há mais de duas décadas, Danni Suzuki e Juliana Knust se reencontraram no Rio de Janeiro e celebraram a longa amizade

Danni Suzuki e Juliana Knust se conheceram durante o seriado Sandy & Junior, em 2002, e formaram uma linda e longa amizade. Na trama, Danni interpretou Yoko, enquanto Juliana deu vida à Leila.

As atrizes aproveitaram um momento de folga e se reencontraram no restaurante Celine Sushi, localizado no Rio de Janeiro. "Desde o dia em que nos conhecemos, já nos tornamos amigas de uma forma muito natural. Nunca tivemos briguinhas, nem nunca levantamos a voz ou nos estranhamos em alguma conversa. A Ju é muito amorosa e leve, é aquela amiga que admira tudo o que você faz", contou Danni em entrevista para a Quem.

Na época, elas curtiam programas mais animados, mas agora preferem saídas mais tranquilas. "A gente gostava de se vestir igual, ir juntas ao forró. A gente gosta de se arrumar juntas, dançar, fazer yoga, ir a praia, juntar as criancas, papear com amigos, relembrar histórias. Até fazer nada juntas também", disse Danni, aos risos.

Danni é mãe de Kauai, de 12 anos, fruto do seu antigo relacionamento com Fábio Novaes. Já Juliana é mãe de Mateus, de 14 anos, e de Arthur, de nove anos, do seu casamento com Gustavo Machado. O último trabalho de Danni Suzuki foi no filme Um Casal Inseparável, de 2021, em que ela interpretou Cris. Já Juliana interpretou Maaca, a Rainha de Judá, na novela Reis, da Record.

Novo namorado

Ao que parece, a atriz e apresentadora Danni Suzuki está apaixonada! Ela engatou um novo namoro com o modelo Dego Ferreira. Inclusive, eles fizeram a primeira aparição juntos em público quando foram a um evento no Rio de Janeiro. Veja as fotos clicando aqui!

O romance de Danni e Dego é recente e eles vivem um relacionamento discreto. Eles apareceram juntos pela primeira vez nas redes sociais, quando compartilharam fotos durante um dia na praia.

Dego tem 35 anos e uma longa trajetória no universo da moda, incluindo uma temporada no exterior. Além disso, ele já participou do Concurso Mister Universo e Mister Ibirama.