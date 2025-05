Daniele Hypolito explica ausência da mãe em seu casamento

A ginasta e ex-BBB Daniele Hypolito explicou o motivo de não convidar sua mãe, Geni, para seu casamento com o dançarino Fábio Castro

Daniele Hypolito está há 11 anos com o dançarino Fábio Castro e há quatro eles estão casados no papel. O casamento no civil, contudo, foi feito em segredo, sem que a família de nenhum dos dois soubessem.

Essa decisão deixou dona Geni, mãe da ginasta e ex-BBB, bastante chateada. "Você acredita que Daniele casou e não me convidou? Eu achando que ia ver minha filha toda princesa... Quando ela me contou, fiquei boquiaberta, sem reação. Horas depois, passei a mão no telefone e descasquei a Dani", confessou ela em entrevista ao jornal Extra.

Diego Hypolito, irmão de Daniele, era o único que sabia do casamento e quase contou tudo para a mãe, mas o ginasta achou melhor que ela ficasse sabendo pela irmã. "Então, fizemos isso juntos", confessou a ex-sister.

Mas esconder o casamento teve uma explicação. É que para participar do reality Power Couple, da Record TV, eles precisavam ser casados, por isso, os dois oficializaram a união sem contar para os familiares. Daniele e Fábio, inclusive, pretendem realizar uma festa com a presença da família e dos amigos.

"É que, para participar de outro reality show (o 'Power couple', da Record), era uma exigência contratual eu estar casada no papel. Fábio e eu já morávamos juntos, então fizemos isso sem envolver a família. A gente quer casar de verdade, bonitinho, em outubro deste ano ", revelou.

Daniele Hypolito revela próximos passos após BBB 25

Desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil, Daniele Hypolito vem equilibrando seu tempo entre digerir tudo o que viveu e se dedicar para novos sonhos. Sem acompanhar muito do BBB 25, a ex-ginasta afirma estar focada em seu principal objetivo: se tornar uma apresentadora esportiva.

"Quero aproveitar os próximos meses para me preparar e estudar", conta Daniele Hypolito, em entrevista à CARAS Brasil. "[Vou] abraçar todas as oportunidades que surgirem e me dedicar bastante, me preparar mesmo, para que em um futuro próximo eu consiga realizar um dos meus maiores desejos: ser uma apresentadora esportiva", acrescenta. Saiba mais!

Leia também:Daniele Hypolito abre o jogo sobre conversa com Gracyanne após o BBB 25: "Não é a hora"