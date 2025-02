Daniela Escobar perde apartamento em incêndio na Califórnia

Vivendo nos Estados Unidos há alguns anos, Daniela Escobar revela que perdeu um apartamento no incêndio da Califórnia e mostra fotos do local destruído

A atriz Daniela Escobar perdeu um apartamento durante o incêndio que atingiu a Califórnia no início de janeiro de 2025. Ela contou que sua propriedade ficou totalmente destruída. Ao ir visitar o local dos destroços, a artista fez fotos da destruição.

Escobar disse que os ventos fizeram o fogo chegar até o seu apartamento e ela perdeu tudo o que estava lá dentro. “Mais de 11 mil casas foram reduzidas a cinzas. Uma lição forte para todos os atingidos”, disse ela ao site Gshow.

De acordo com a imprensa internacional, estima-se que o prejuízo para os moradores da região tenha sido de cerca de US$ 13 bilhões - cerca de R$ 79 bilhões - por causa dos impactos do fogo na Califórnia. A tragédia deixou 16 pessoas mortas.

Daniela Escobar com seu filho

A atriz Daniela Escobar surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais nesta semana ao compartilhar uma foto inédita com seu filho único, o ator André Matarazzo, fruto do antigo relacionamento com o diretor Jayme Monjardim. Os dois apareceram abraçados e sorridentes em uma foto feita em um lindo dia ensolarado.

Vale lembrar que Daniela viveu um romance com Jayme entre 1995 e 2003. O filho deles já atuou na TV. Ele esteve no elenco da novela teen Malhação – Toda Forma de Amar, de 2020, na qual interpretou o personagem Marquinho, e também em Maysa – Quando Fala o Coração.

Recentemente, Daniela Escobar não descarta a possibilidade de voltar a atuar em novelas. "Nunca abandonei minha carreira [como atriz] de jeito nenhum. Foi só uma questão geográfica. Eu sentia falta [de atuar], mas estava tão envolvida com tudo o que eu estava vivendo e aprendendo que não tinha muito tempo para isso. Hoje eu vejo que posso estar aqui e retomar a minha carreira de atriz sem o menor problema", disse ela ao Jornal O Globo em dezembro de 2022.