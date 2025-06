Daniela Albuquerque nega que tenha sido pivô em separação: ‘Não destruí o lar'

Esposa de Amilcare Dallevo Jr, Daniela Albuquerque nega que tenha afastado o marido de Luisa Mell quando começaram a namorar

A apresentadora Daniela Albuquerque negou que tenha sido pivô de uma separação ao se envolver com seu atual marido, o empresário Amilcare Dallevo Jr. Os dois estão casados há 20 anos. Antes do início do namoro deles, Amilcare viveu um romance com a ativista Luisa Mell.

Em uma entrevista no podcast Papagaio Falante, Daniela garantiu que Amilcare já estava solteiro quando eles se conheceram. "Quando eu conheci o Amílcare, ele me disse que já era separado da Faa (Morena, apresentadora), com quem ficou casado seis anos. Ele falou para mim que não estava mais namorando. Na verdade, ele namorava ela (Luisa Mell) e mais um monte porque sei que o passado dele condena. Ele nunca assumiu ela para os filhos. Com uma semana, ele me apresentou para os filhos. Eu sou a única mulher depois que ele se separou da esposa que ele apresentou para os filhos. Não destruí o lar de ninguém, disso eu posso me gabar", disse ela.

Inclusive, Daniela também negou que tenha influenciado a saída de Luisa Mell da RedeTV. "Ela ficou anos na emissora, nunca fui responsável pela saída dela. Ninguém tem contrato vitalício. Se não quiseram renovar o contrato dela, eu não tenho culpa. Na verdade, não tenho nada contra ela. Ela faz um trabalho bem legal com os animais", afirmou.

Traumas de Daniela Albuquerque

Daniela Albuquerque marcou presença no podcast Bispa Sonia Talks e relembrou momentos difíceis de sua infância. A apresentadora revelou que sofria violência doméstica ao lado da mãe e dos irmãos.

“Minha mãe era casada com esse homem, e ele era muito violento. Batia em mim, nos meus irmãos, na minha mãe. Ele era alcoólatra, chegava em casa e jogava as panelas”, disse ela.

A famosa também revelou que o padrasto não gostava de dividir comida. "Fazia doce, comia na nossa frente e guardava na geladeira. Eu queria comer, mas ele nem oferecia”, desabafou.

Daniela afirmou que foi a fé que lhe deu forças para seguir. "Tinha uma mulher fazendo uma oração com a mão na minha cabeça. Eu comecei a pedir com muita fé para não ter mais aquela vida, para não ver minha mãe sofrendo, minha mãe apanhando”, contou.

