Daniela Aedo, de Carinha de Anjo, revela maiores paixões no Brasil: 'Eu gosto muito!'

Em entrevista à CARAS TV, Daniela Aedo e Lorena Queiroz, protagonistas das versões mexicana e brasileira de Carinha de Anjo, falam sobre carreira

Duas gerações, uma mesma personagem: Daniela Aedo (30) e Lorena Queiroz (14) conquistaram o público ao protagonizarem as versões mexicana e brasileira de Carinha de Anjo. De um lado, a atriz que encantou o público nos anos 2000. Do outro, a estrela mirim que deu novo fôlego à novela no SBT em 2016.

Em entrevista à CARAS TV, as duas entregam a importância da novela em suas trajetórias e confessam ao falar de carreira. Daniela Aedo revela que os fãs brasileiros são muito carinhosos, o que gera uma conexão muito forte.

"São incríveis, é incrível a paixão, entrega e lealdade que eles têm aos programas. Como uma mexicana, ver um produto, uma arte que é criada em seu país e tão apreciado por outra cultura é muito valorizado. Todos sabem, o público brasileiro é especial. Todas as bandas de rock querem vir aqui, todos os shos feitos aqui são os melhores. É muito bonito porque se sente que é um carinho muito autêntico, é como se já nos conhecessemos", declara.

Amor que se sente

Daniela Aedo esteve na cidade de São Paulo, em julho de 2025, para um show acústico. À época, a cantora revelou que uma de suas paixões no Brasil são as pessoas , sempre muito carinhos com ela e ainda exaltou a gastrônomia local.

"As pessoas, definitivamente o calor das pessoas, as sobremesas. Adoro a comida, super saudável, rica e variada. Eu gosto muito! Gosto que tem muito verde, a natureza, a arquitetura é preciosa, mas as pessoas... sempre será as pessoas", diz.

'O começo de tudo'

Lorena Queiroz ficou conhecida por protagonizar a telenovela Carinha de Anjo, do SBT, versão de 2016 da história infantojuvenil da Televisa. Desde então, vem desenvolvendo diversos projetos na carreira e responde sobre a importância da trama em sua trajetória.

"Foi o começo de tudo, foi lá que eu aprendi mesmo o que era estar atuando. Eu comecei ali, eu aprendi com tudo mundo e me abriu muitas portas para fazer outros trabalhos", finaliza a atriz Lorena Queiroz em entrevista à CARAS TV.

