Daniel Rocha defende Vitória Strada após sarcasmo de internauta

Vitória Strada, participante do BBB 25, enfrenta ataques nas redes sociais durante o último paredão e seu atual namorado, Daniel Rocha, não gosta e retruca

Na última terça-feira, 11, o ator Daniel Rocha, de 34 anos, atual namorado de Vitória Strada, de 28, participante do BBB 25, apareceu em suas redes sociais usando uma camisa estampada com o rosto da amada e pedindo votos para que ela continuasse na casa, já que estava no paredão com Aline e Gabriel. Um seguidor comentou que a atriz iria "pegar a Strada", e o ator não gostou, respondendo em defesa da namorada.

“Você errou feio, querido. Por favor, não venha falar coisa negativa da minha namorada, ok?”, comentou de volta Daniel.

Após a eliminação de Gabriel no paredão, na mesma noite, o galã apareceu em seus stories para agradecer ao público e aos seus colegas. "Gente, mais uma vez conseguimos deixar a Vitória lá (no BBB). Obrigado por todo mundo que votou, que se esforçou e que fez mutirões, vocês foram perfeitos! Tô até com a camisa da Vitória. Muito obrigado e uma ótima noite!", concluiu.

Comentário que Daniel Rocha retrucou em defesa de Vitória Strada - Foto: Reprodução/Instagram

Namoro fora dos holofotes

Daniel Rocha e Vitória Strada começaram a namorar em março do ano passado e mantinham um relacionamento discreto fora das telas, longe dos holofotes da mídia. O casal possui poucas fotos juntos. O ator chegou a ser convidado para participar do reality show ao lado da atriz, mas recusou o convite, preferindo apoiá-la de fora da casa.

O namoro foi revelado pela colega de trabalho de Daniel, a atriz Nívea Maria, e anunciado em outubro do ano passado. Strada rebateu muitas críticas em relação ao namorado e à sua sexualidade, reforçando sua identidade bissexual. A atriz encerrou seu relacionamento de quatro anos em 2023 com a também atriz Marcella Rica, com quem chegou a ficar noiva em 2021.

