A atriz Danni Suzuki, que ficou conhecida por viver a personagem Miyuki na novela Malhação, exibida na TV Globo em 2004, revelou detalhes dos bastidores da emissora em entrevista ao podcast Papagaio Falante, comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. Na ocasião, a apresentadora surpreendeu ao contar que recebia cerca de R$ 800 mensais na época da novela.

Suzuki ainda afirmou que outros atores ganhavam em média R$ 1.500 e relembrou as dificuldades financeiras que enfrentava para arcar com suas despesas mensais.

“Olha, eu tenho consciência que eu estou numa empresa. Eu quero me vestir melhor, quero estudar línguas. Eu queria fazer fonoaudiólogo, quero pagar meu balé e eu não tenho dinheiro para passagem quase” declarou.

“Então vocês me ocupam de segunda à sábado, eu amo vir pra cá [para a Globo], eu posso estar disponível o tempo todo, mas eu tenho que ajudar minha mãe em casa e eu não consigo pagar as contas. Não tenho outra forma de fazer dinheiro. Eu não vou posar pelada e eu não vou dar pra ninguém aqui dentro”, disparou.

Danni pediu aumento de seu salário

De acordo com Danni, ela procurou Ricardo Waddington, um dos diretores mais influentes da emissora. E pediu um aumento salarial de R$ 5.000. No entanto, ele foi direto ao dizer que ela “não era ninguém na fila do pão” e que não poderia ganhar mais do que outros profissionais da trama.

No entanto, Waddington acabou concedendo o aumento do salário à atriz e ainda se ofereceu para custear cursos de aprimoramento para Danni, como fonoaudiologia.

Danni Suzuki compôs o elenco de Malhação por quatro anos e também integrou o elenco da novela Bang Bang, da Globo.

