Dani Souza proibiu Dentinho de ir para o BBB. Saiba o motivo da decisão

A ex-Panicat Dani Souza abriu o jogo sobre o motivo para não ter deixado o marido, o jogador Dentinho, ir para o BBB, da Globo

A ex-Panicat e empresária Dani Souza surpreendeu ao contar o motivo para não ter deixado o marido, o jogador de futebol Dentinho, ir para o relality show BBB, da Globo. Em participação no podcast Festa da Firma, ela disse que o amado foi convidado para integrar o elenco do Camarote no Big Brother Brasil 24.

No entanto, Dani não incentivou o marido a ir para o programa. Inclusive, ela disse que não iria deixá-lo ir por causa de sua personalidade.

"Ele foi chamado, e eu falei: ‘Não vai. Se for, você vai ser cancelado!’. Ele é muito inconsequente, brinca com todo mundo, dá apelido e, hoje em dia, nada pode. Seria cancelado. Ele ficou com medo também", disse ela.

Vale lembrar que Dani Souza já participou de A Fazenda, da Record TV.

As filhas gêmeas de Dentinho e Dani Souza

Filhas gêmeas do jogador de futebol Bruno Bonfim, o Dentinho, e Dani Souza, Sophia e Rafaellaroubaram a cena em uma rara aparição em público com a mãe. Elas foram no evento de pré-estreia da animação Moana 2, em São Paulo, e esbanjaram fofura.

Elas já estão com 10 anos e cada dia mais altas. Além disso, elas mostraram que herdaram os traços do pai famoso. No evento, elas também contaram com a companhia da amiga Valentina, filha de Mirella Santos e Ceará.

Além das gêmeas, Dentinho e Dani também são pais de um menino, chamado Bruno.