Dani Calabresa mostra atitude fofa de pet durante a gravidez

Em suas redes sociais, Dani Calabresa, que está à espera do primeiro filho, mostrou uma atitude fofíssima de seu cachorro de estimação

Em suas redes sociais, Dani Calabresa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. A humorista está à espera de seu primeiro filho com o marido Richard Neuman. O bebê ainda não teve o nome revelado.

Nesta quarta-feira, 30, a famosa mostrou um momento fofíssimo envolvendo Pingo, seu cachorro de estimação.

Com um vestido vermelho marcando a barriguinha, Dani Calabresa surgiu sentada no sofá e o pet fez questão de deitar encostando a cabeça na barriga dela.

"Irmão urso. Grudado na pança da mamãe, cuidando do irmãozinho dele. Não aguento, sério. E vovô aparecendo no espelho tirando as fotos", escreveu ela na legenda da publicação.

Pingo aflorou o desejo da maternidade em Dani

Em fevereiro de 2023, bem antes de tentar engravidar, Dani Calabresa afirmou que ja tinha o desejo pela maternidade. Ela revelou que a vontade de ser mãe foi aflorada pela sua reação com seu cachorro. Em entrevista à CARAS Brasil, a humorista ainda contou que congelou óvulos, então engravidará em algum momento. "Realizar esse sonho", disparou ela.

Em 2020, durante uma participação no programa É De Casa, da Rede Globo, a comediante afirmou que até conhecer Pingo, sentia medo de cachorros. A mudança apenas aconteceu porque o animal de estimação já estava na vida de seu atual marido Richard J. Neuman antes do início do relacionamento. "Fui para a casa dele e ele falou que tinha cachorro. Juro que eu fui pensando 'disfarça'. Quando ele abriu a porta e o Pingo veio, eu não sei explicar. Transformou alguma coisa em mim. Eu nunca senti um amor parecido. Ele não me deu medo, ele olhou no meu olho. Senti uma conexão", declarou Dani Calabresa.

"Meu cachorro mudou minha vida! Eu amo tanto o Pingo e ele triplicou minha vontade de ser mãe. Eu tinha vontade de realizar esse sonho quando eu tivesse, feliz, apaixonada, com um parceiro legal que nem o Richard. O Pingo, que é um cachorro, aflorou muito mais isso em mim", afirmou à CARAS Brasil. Ela ainda contou que quer concretizar o desejo quando Deus quiser. "Mas a gente também congelou óvulos, então a gente já tem uma garantiazinha que uma hora vai rolar."

