Dani Calabresa lamenta morte do bebê de Tati Machado: 'Aos prantos'

Em suas redes socais, Dani Calabresa lamentou a morte do bebê de Tati Machado. A apresentadora estava com oito meses de gestação

Esta semana começou com duas notícias muito tristes. Primeiro, Micheli Machado e Robson Nunes anunciaram que perderam a segunda filha que estavam esperando, na reta final na gestação. Eles já são pais de Morena.

Já nesta terça-feira, 13, foi anunciado que Tati Machado também perdeu o bebê. Casada com Bruno Monteiro, ela estava à espera de um menino, que se chamaria Rael.

Dani Calabresa, que também está grávida, lamentou o acontecido em suas redes sociais. "Desde ontem, estou aqui com o coração partido pela Micheli Machado, Robson Nunes e a Morena. E agora, estou aos prantos pela dor da Tati Machado e Bruno Monteiro. Meu Deus, que toda essa dor se transforme em força e carinho para eles", escreveu ela.

Casada com Richard Neuman, Dani está à espera do primeiro filho, que se chamará Bernardo.

Notícia triste

A equipe de Tati Machado informou nesta terça-feira, 13, que a apresentadora perdeu o bebê aos oito meses de gestação. De acordo com a nota divulgada, a comunicadora, que estava com 33 semanas de uma gravidez saudável, seguiu para o hospital após notar a ausência de movimentos do filho, Rael.

Após passar por exames, os médicos constataram a parada dos batimentos cardíacos do bebê. Tati, então, passou por um trabalho de parto "cercado de amor, coragem e profunda dor". A causa do óbito do bebê ainda está sendo investigada.

A equipe da apresentadora ainda informou que ela está estável, sob cuidados, e pediu para que a privacidade de toda a família seja respeitada neste momento delicado.

"No último dia 12 de maio, a apresentadora e jornalista Tati Machado, com 33 semanas de gestação, deu entrada na maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final. Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas", iniciou a equipe.

"Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor. Após o procedimento, ela se encontra estável e sob cuidados. Agradecemos imensamente o carinho e o respeito de todos. Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido Bruno e toda a família precisam", finalizou a nota.

Leia também: Especialista alerta sobre perda de bebê de Tati Machado: 'Luto'