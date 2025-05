Dani Calabresa impressiona ao mostrar tamanho atual da barriga da gravidez

Em suas redes sociais, Dani Calabresa impressionou ao mostrar o tamanho atual de sua barriga de grávida. A famosa está à espera do primeiro filho

Em suas redes sociais, Dani Calabresa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Atualmente, a humorista está à espera de seu primeiro filho, fruto do casamento com Richard Neuman. O bebê é um menino que ainda não teve o nome revelado.

Nesta sexta-feira, 2, a famosa impressionou ao mostrar o tamanho atual de sua barriga. Filmando de cima para baixo, Dani mostrou que seu barrigão já está gigante.

"Está bem fácil ver as coisas, sabe? Está bem fácil ver o mundo, meu pé, o joelho...", brincou ela, com a dificuldade de conseguir enxergar abaixo da barriga.

Em seguida, Dani mostrou um aplicativo de celular que compara o tamanho do bebê com frutas e vegetais, de acordo com a idade gestacional. "Ele é um repolho", afirmou a mamãe coruja.

Como Dani Calabresa anunciou a gravidez?

A humorista Dani Calabresa, de 43 anos, anunciou que está grávida pela primeira vez! Em janeiro deste ano, ela contou a novidade para seus fãs por meio de um álbum de fotos nas redes sociais.

Nas imagens, o marido dela, o publicitário Richard J. Neuman, apareceu segurando um teste de gravidez enquanto ela exibia a barriguinha em crescimento ao fundo.

“Temos um turu-turinho aqui dentro. Obrigada meu Deus! A gente estava doido para contar para vocês! Acham que vai ser uma Calabresinha ou um Calabresinho?”, disse ela na legenda.

Para conseguir engravidar, a famosa congelou seus óvulos e realizou uma fertilização in vitro. Pouco tempo após anunciar a gestação, os papais realizaram um chá revelação e descobriram que terão um menininho. O bebê, no entanto, ainda não teve o nome revelado.

Além disso, a famosa revelou que não tinha o sonho de ser mãe, mas que esse desejo aumentou após ela conhecer o marido.

Leia também: Dani Calabresa mostra atitude fofa de pet durante a gravidez