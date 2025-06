Dani Calabresa expõe como é a sua relação com o ex-marido, Marcelo Adnet

A comediante Dani Calabresa revela detalhes da relação com o ex-marido, Marcelo Adnet; eles se separaram em 2017 após traições por parte do humorista

A comediante Dani Calabresa decidiu fala sobre a sua relação com o ex-marido, o humorista Marcelo Adnet, após ficarem sete anos juntos e se separarem em 2017 após episódios de traição por parte do ator . Na época, ele inclusive admitiu a infidelidade e pediu desculpas publicamente à artista.

Em entrevista ao videocast Desculpa Alguma Coisa, de Tati Bernardi no UOL, que foi ao ar nesta quarta-feira, 18, Dani falou sobre Adnet:

“A gente não é brigado, mas a gente não é amigo, brother. Temos um lugar de carinho. Se precisar, a gente se fala, não temos nenhum problema, porém, não convivemos”, começou.

E continuou: “Ele é do Rio e eu estou muito mais em São Paulo. Então, quando a gente se encontra em uma participação de programa, a gente conversa com carinho. E eu fico feliz dele estar bem, dele ter a filhinha dele, a esposa dele… A mãe dele me manda mensagem no Dia das Mães, a irmã… Então, assim, é um carinho que permanece. Muda de lugar, mas permanece”.

Dani ainda reforçou sobre a relação com o ex: “Não é igual mandar mensagem todo dia. Às vezes a gente até troca alguma coisa, quando acontece alguma coisa com algum comediante. Mas não é um lugar de a gente se falar direto. Está tudo bem, mas não é essa amizadona de mandar memes, figurinhas… A gente se fala três vezes, quatro vezes por ano. Tem mensagens de aniversário também”, frisou.

Dani Calabresa diz que passou por cirurgia após perder bebê

No início de junho, Dani Calabresa revelou que sofreu um aborto espontâneo antes de engravidar do primeiro filho. Em entrevista à revista Claudia, ela relembrou que teve uma perda gestacional poucos dias antes do seu casamento com Richard Neuman.

Na época, a artista estava com 9 semanas de gestação quando descobriu que o coração do feto parou de bater. Com isso, ela precisou passar por uma cirurgia para remover o feto. Saiba detalhes!

