Dani Calabresa exibe o barrigão de grávida em novas fotos com o marido

Dani Calabresa usou as redes sociais nesta sexta-feira, 11, para compartilhar novas fotos exibindo seu barrigão de grávida. A humorista está à espera do primeiro filho, que se chamará Bernardo, fruto de seu casamento com o publicitário Richard Neuman.

Ao dividir o ensaio fotográfico encantador, ela aproveitou para se declarar para o amado, que completou mais um ano de vida. "Parabéns papai do Bernardo e do Pingo. Coisa mais gostosa do mundo formar uma família com você", disse ela no começo do texto.

Em seguida, Dani se declarou para Richard. "Meu parceiro do amor, carinhoso, amigo, engraçado e amoroso de novo rs o Richard chora revendo nosso vídeo de casamento, ouvindo as nossas músicas da vida e ama fazer surpresa pras pessoas que ele ama. Toda essa emoção dele me emociona. Eu AMO que ele seja uma pessoa "emocionada" e tão amorosa com a vida. Parabéns, meu Rukinhooo, tudo é mais feliz, gostoso e engraçado com você", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Giusti 🍕 (@danicalabresa)

Dani Calabresa revela qual tipo de parto deseja para o nascimento do filho

A humorista Dani Calabresa está no 9º mês da gravidez de seu primeiro filho, que vai se chamar Bernardo, e é fruto de seu relacionamento com o publicitário Richard Neuman. Em uma entrevista ao O Globo sobre os detalhes da gestação, a artista contou quais são as expectativas para o parto.

"Minha preferência seria que eu sentisse algo como "é xixi, é pum… meu Deus, a criança já saiu". Estou nas mãos de Deus, o que for mais seguro para ele e para mim, mas gostaria muito de ter um parto natural. Sinto uma sensação forte de que será assim, que ele vai encaixar e passar", pontuou.

"Estou fazendo um trabalho muito legal com uma fisioterapeuta pélvica, que estou apaixonada. Ela é pioneira em levar a informação de que isso já devia existir há muito tempo, de como a mulher consegue preparar o corpo para ser natural. Estou gostando tanto, estamos numa sintonia tão boa, que estou sentindo que vai dar certo", detalhou. Saiba mais!

