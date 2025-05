Dani Calabresa encanta em novas fotos exibindo o barrigão

Em suas redes sociais, Dani Calabresa encantou ao compartilhar novas fotos em que aparece exibindo o barrigão de grávida

Em suas redes sociais, Dani Calabresa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 13, a humorista publicou novas fotos em que aparece exibindo o barrigão de grávida. Casada com Richard Neuman, a famosa está à espera de um menino, que se chamará Bernardo.

Nas imagens, Dani surgiu de sutiã, meia calça e um casaco sobretudo por cima, dando ênfase na barriga a gestação.

"Aproveitando as fotos sem o paninho no ombro por enquanto", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Hahahahah prepara o paninho e o sutiã bege", escreveu uma internauta. "Que mamãe mais maravilhosa", disse outra. "O paninho no ombro e o coque, porque nasceu uma mãe, nasce um coque", brincou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Giusti 🍕 (@danicalabresa)

Como Dani Calabresa anunciou o nome do filho?

Fim do suspense! Após entregar algumas dicas, a humorista Dani Calabresa finalmente revelou qual o nome escolhido para o primeiro filho. A novidade foi compartilhada pela artista junto com o marido, Richard Neuman, através de um vídeo divertido.

No registro publicado nas redes sociais, o casal, que já havia contado que o nome do bebê seria inspirado em um personagem da Disney, revelou que o pequeno se chamará Bernardo. A escolha aconteceu através do filme infantil Bernardo e Bianca.

"É o Bernardo! Olha aqui, que coisa mais bonitinha. Quem acertou?", declarou a mamãe de primeira viagem. Ainda durante o vídeo, Dani Calabresa e Richard explicaram a escolha do nome.

"Qual é o significado de Bernardo? Aqui, ele é forte como um urso. Os significados atrelados ao nome Bernardo evocam força e destreza. Isso acontece, pois o nome Bernardo é formado pela junção dos elementos germânicos ‘ber’, que quer dizer ‘urso’, e ‘hart’, que significa ‘forte'", revelou o casal.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao casal. "Ah, Bernardo já é muito amado por todo o Brasil", escreveu uma seguidora. "Que nome mais lindo! Estou toda emocionada aqui! Vocês merecem muito todas essas coisas maravilhosas que estão acontecendo", disse outra. "Ah que fofura. Que Ber venha com muita saúde! Já amamos o baby calabresa", falou uma terceira.

