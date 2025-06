Dani Calabresa diz que passou por cirurgia após perder bebê

Grávida do primeiro filho, Dani Calabresa revela que já sofreu um aborto espontâneo antes do casamento e que precisou de cirurgia

A humorista Dani Calabresa surpreendeu ao contar que sofreu um aborto espontâneo antes de engravidar do primeiro filho. Em entrevista na revista Claudia, ela relembrou que teve uma perda gestacional poucos dias antes do seu casamento com Richard Neuman.

Na época, a artista estava com 9 semanas de gestação quando descobriu que o coração do feto parou de bater. Com isso, ela precisou passar por uma cirurgia para remover o feto. Apesar da dor do luto, ela seguiu com sua agenda de compromissos e não falou publicamente sobre a dor de perder uma gestação.

"A gente vai no médico, ouve o coraçãozinho bater e volta pra casa carregando um coração. Depois a gente volta e não tem mais coração. (…) Foi a pior dor que eu senti na minha vida", disse ela.

Em 2024, Dani Calabresa decidiu tentar engravidar novamente. Ela fez a fertilização in vitro e deu tudo certo. Agora, ela está com 8 meses de gestação de um menino, que vai se chamar Bernardo.

Como Dani Calabresa anunciou a gravidez?

A humorista Dani Calabresa anunciou a primeira gravidez em janeiro deste ano! Ela contou a novidade para seus fãs por meio de um álbum de fotos nas redes sociais. Nas imagens, o marido dela, o publicitário Richard J. Neuman, apareceu segurando um teste de gravidez enquanto ela exibia a barriguinha em crescimento ao fundo.

"Temos um turu-turinho aqui dentro. Obrigada meu Deus! A gente estava doido para contar para vocês! Acham que vai ser uma Calabresinha ou um Calabresinho?", disse ela na legenda.

Para conseguir engravidar, a famosa congelou seus óvulos e realizou uma fertilização in vitro. Pouco tempo após anunciar a gestação, os papais realizaram um chá revelação e descobriram que terão um menininho. O bebê, no entanto, ainda não teve o nome revelado.

Além disso, a famosa revelou que não tinha o sonho de ser mãe, mas que esse desejo aumentou após ela conhecer o marido.

