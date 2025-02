Dani Calabresa comenta sobre as primeiras impressões da gravidez

Em suas redes sociais, Dani Calabresa comentou de uma maneira divertida o que tem sentido no início da gravidez. Confira!

Em suas redes sociais, Dani Calabresa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Ao que parece, a humorista está radiante com a primeira gravidez, porém nem tudo são flores.

Nesta quinta-feira, 6, a famosa publicou um vídeo em que comenta sobre as suas primeiras impressões da gestação.

"Xixi, sono e pum. Esse é o resumo do começo da minha gravidez. Gente, vocês não sabem! Dá vontade de fazer xixi toda hora. A bexiga fica solta e o intestino preso toda hora. Então, é xixi e pum. Durmo um pouco, acordo para mijar, peidar e volto a dormir. Ser mãe não é padecer no paraíso. É peidar em qualquer lugar e toda hora. Às vezes, chego em casa sem saber se estou suada, de andar na rua, ou se eu me mijei tudo. Só imagino o bebê aqui dentro pisando na minha bexiga como se fosse um balão inflável", disse ela.

Dani ainda revelou que tem consumido muita chia para tentar regular o intestino. "Chia em tudo. Torçam para mim. Até abril acho que consigo ir ao banheiro", brincou. Dani e Richard Neuman serão papais de um menino, que ainda não teve o nome revelado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Giusti 🍕 (@danicalabresa)

Ensaio fotográfico

Em suas redes sociais, Dani Calabresa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Ao que parece, a humorista está radiante à espera do primeiro filho. Ela e Richard Neuman serão papais de um menino, que ainda não teve o nome revelado.

Recentemente, a famosa publicou em sua conta no Instagram novas imagens no ensaio fotográfico que realizou para eternizar a gravidez.

Nas imagens, Dani surgiu com um vestido midi preto bem justinho para evidenciar ainda mais a barriguinha. Pingo, cachorro de estimação do casal, também participou das fotos.

"B-BEBÊ. Sim, esse é o pay-per-view do momento mais mágico da minha vida. Meu filhinho peludo e filhinho humano na pança. Quero fazer foto até no ultrassom", brincou a mamãe coruja.

Leia também: Dani Calabresa fala sobre o sonho de ser mãe